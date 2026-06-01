Cómo moverse por Tenerife durante la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a Tenerife está a la vuelta de la esquina y en una semana la isla se verá obligada a activar un dispositivo especial de tráfico. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto para el viernes 12 de junio cortes dinámicos, cierres temporales de incorporaciones, restricciones para vehículos pesados y medidas extraordinarias de estacionamiento en varias vías de la Isla.

Las mayores afecciones se concentrarán en el área metropolitana, especialmente en la autopista TF-5 a su paso entre La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con los desplazamientos de la comitiva papal.

La DGT señala que estas medidas buscan garantizar la seguridad y la fluidez en los desplazamientos durante la visita. También advierte de que los cortes podrán modificarse en función de las necesidades de seguridad, del avance de la comitiva o de las condiciones meteorológicas.

La TF-5 concentrará las principales restricciones

La autopista TF-5 será una de las vías más afectadas durante la mañana del 12 de junio. Entre las 8:45 y las 9:30 horas, habrá un corte dinámico en sentido Santa Cruz, entre el kilómetro 15 y la salida 8A.

Más tarde, entre las 9:30 y las 11:45 horas, habrá otro corte dinámico en la misma vía, también en sentido Santa Cruz, entre los kilómetros 9 y 0. En ese tramo se cerrarán los accesos e incorporaciones mientras pase la comitiva.

Ya pasado el mediodía, entre la 13:00 y las 14:30 horas, se aplicarán cortes dinámicos la TF-5, en sentido La Laguna, desde el kilómetro 0 hasta la salida 12.

La circulación no estará cortada de forma permanente durante toda la franja horaria. La DGT habla de cortes dinámicos, lo que significa que se irán activando y levantando según avance el operativo.

Otras carreteras afectadas

Además de la TF-5, el dispositivo afectará a varias carreteras del entorno de La Laguna, La Esperanza, Tacoronte y la comarca de Acentejo.

Entre las 8:45 y las 10:00 horas quedarán afectados el Camino Asfaltado El Matadero y la TF-24, la carretera de La Esperanza, entre los kilómetros 1,3 y 0, con cierre de incorporaciones.

Entre las 9:15 y las 11:30 horas, las restricciones alcanzarán la TF-13, entre los kilómetros 0 y 4. Y entre la 13:00 y las 14:30 horas, también habrá afecciones en distintos tramos de la TF-152 y la TF-235, con cierres de incorporaciones.

Aparcamiento extraordinario en la TF-4

Una de las medidas más destacadas será el uso de la TF-4, es decir, la Autovía de Penetración de Santa Cruz de Tenerife que conecta el Polígono Costa Sur con la zona de Cabo-Llanos, como zona de apoyo para la llegada de asistentes a los actos previstos en Santa Cruz.

La DGT reservará el carril derecho de la TF-4, en ambos sentidos para vehículos autorizados y guaguas entre las 6:00 y las 18:00 horas.

Además, esta vía servirá para ordenar parte de la movilidad en el entorno portuario de Santa Cruz, donde se espera una importante afluencia de personas.

Restricciones para camiones y mercancías peligrosas

El dispositivo también incluye restricciones para vehículos pesados. Entre las 06:00 y las 18:00 horas del 12 de junio, se limitará la circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas y de transportes de mercancías peligrosas en la TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5.

Quedarán exentos los vehículos de emergencia, auxilio en carretera y servicios esenciales que cuenten con autorización específica. La DGT también solicitará la suspensión temporal de obras que puedan afectar a la circulación en las carreteras incluidas en el dispositivo.

El operativo podrá cambiar si hay niebla en Los Rodeos

La DGT contempla un escenario alternativo por si la meteorología complica la llegada del Papa al aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos.

Si la niebla u otras condiciones de baja visibilidad obligaran a aterrizar en Tenerife Sur, el operativo podría modificarse para adaptarse a los nuevos desplazamientos de la comitiva