Estas son las mejores playas de Tenerife según una prestigiosa revista de viajes
Conde Nast Traveler publica una selección con bonitos rincones costeros de la isla en los que poder disfrutar del sol y el mar
Tenerife cuenta múltiples opciones para disfrutar del sol y el mar, ya sea playas de callaos, arena blanca, negra o hasta los charquitos y piscinas naturales tan populares entre la población local. Por ello, si lo tuyo es la naturaleza y, más concretamente, el olor a arena y el sonido de las olas, en esta isla encontrarás opciones que seguro que te harán disfrutar. Y eso es algo que no solo lo sabemos los canarios, sino que también conocen bien fuera de esta tierra.
De hecho, una prestigiosa revista de viajes (Conde Nast Traveler) ha elaborado un listado con las mejores playas de Tenerife, que cataloga como "paraísos naturales para enamorarte de la isla".
Y es que, aunque es verdad que Tenerife es mucho más que sol y playa, no cabe duda de que, con el buen tiempo, darse un bañito en el mar es algo que no puede faltar en los planes de los isleños, pero también de los viajeros que eligen la isla para pasar sus vacaciones.
Cualidades de la isla
Con una isla como esta, es normal que se fijen en ella y, en concreto, en Traveler destacan estas cualidades: desde clima templado y estable que permite disfrutar del mar en cualquier época del año, a los microclimas tan conocidos en Canarias, que favorecen que, aunque amanezca nublado en algún punto de la isla, a pocos kilómetros puedas disfrutar del sol y el calorcito.
Y, por si fuera poco, Tenerife cuenta con una belleza sinigual, gracias a su origen volcánico que contrasta con el azul del mar y la arena dorada, pero que, además, ofrece opciones para todos los gustos.
Playas más bonitas
Con todas estas características, está claro que la isla tiene atractivos insuperables, que permiten disfrutar de la costa a cualquier edad y en cualquier época del año. Pero, por si no sabes por dónde empezar, te dejamos el listado de las mejores playas de Tenerife según Traveler. Y no te preocupes, porque todas son un acierto:
- El Bollullo (La Orotava)
- El Médano (Granadilla de Abona)
- Las Teresitas (Santa Cruz de Tenerife)
- Tamadite (Anaga, Santa Cruz de Tenerife)
- La Jaquita (Guía de Isora)
- La Tejita (Granadilla de Abona)
- Las Américas (Arona)
- Los Cristianos (Arona)
- Diego Hernández (Adeje)
- El Caletón (Garachico)
- Playa Amarilla (San Miguel de Abona)
- Los Morteros (Adeje)
- La Nea (El Rosario)
- Playa de Castro (Los Realejos)
- Playa de San Juan (Guía de Isora)
- Playa Grande (Porís de Abona, Arico)
- El Balito (Adeje)
- El Socorro (Los Realejos)
- Las Gaviotas (Santa Cruz de Tenerife)
- Los Guíos (Santiago del Teide)
- Playa del Duque (Adeje)
Entre todas estas opciones encontramos playas salvajes solo aptas para los más valientes, otras ideales para los amantes del surf y el windsurf, absolutamente turísticas en las que encontrar un local se torna una tarea difícil u otras tan tranquilas que son la opción ideal para ir con los más pequeños de la casa.
Y tú, ¿con cuál te quedas?
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