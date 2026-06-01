De un jeep y una motobomba a convertirse en un referente de las emergencias en Canarias: los Bomberos Voluntarios de Adeje celebran 40 años de historia, servicio y compromiso con el sur de Tenerife

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Adeje celebraeste año el 40º aniversario de su fundación, cuatro décadas de servicio ininterrumpido a los vecinos, marcadas por el compromiso, la vocación y el esfuerzo de cientos de hombres y mujeres que han formado parte de esta institución desde su creación en 1986.

La historia de los Bomberos Voluntarios de Adeje es también la historia del desarrollo del sur de Tenerife. Nacidos de la iniciativa privada en una época en la que las administraciones no disponían de recursos suficientes para atender con rapidez las emergencias en la comarca, un pequeño grupo de empresarios decidió dar un paso al frente para proteger a unos municipios en constante crecimiento. Con más ilusión que medios, comenzaron su andadura en Playa de Las Américas con un vehículo de segunda mano, escaso material y una enorme voluntad de servicio.

Desde aquellos primeros años en los garajes del Centro Comercial Pueblo Canario, pasando por los bajos del Hotel Atlantis y posteriormente por el parque de Fañabé, la asociación ha evolucionado hasta convertirse en un referente dentro del sistema de emergencias de Canarias, integrada actualmente en el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife.

Miles de intervenciones

Durante estos cuarenta años, los Bomberos Voluntarios de Adeje han participado en miles de intervenciones, desde incendios urbanos y forestales hasta rescates, accidentes de tráfico, emergencias marítimas y dispositivos preventivos. Su labor ha sido reconocida por instituciones y ciudadanía, destacando la Medalla de Oro del municipio de Adeje como reconocimiento a su trayectoria y servicio desinteresado.

Para conmemorar esta efeméride, la asociación ha preparado un programa de actividades que combinará el recuerdo de su historiacon acciones dirigidas a acercar la prevención y la seguridad a la población.

Actos programados

Entre los actos previstos destaca una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el próximo domingo 21 de junio en la Plaza de España de Adeje, donde vecinos y visitantes podrán conocer de cerca los vehículos, equipos y materiales utilizados por los bomberos, participar en talleres infantiles, actividades prácticas, demostraciones técnicas y sesiones formativas de reanimación cardiopulmonar y actuación ante atragantamientos. La jornada contará además con la colaboración del doctor Jara y su iniciativa “Desafío Cero Muerte Súbita”,reforzando el compromiso de la entidadcon la formación vecinal en materia de emergencias.

La programación se completará con diferentes encuentros institucionales, reconocimientos y actos conmemorativos destinados a rendir homenaje a quienes hicieron posible el nacimiento y crecimiento de la asociación, así como a todas las personas, entidades y administraciones que han colaborado a lo largo de estas cuatro décadas.

La presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Adeje, Patricia Paulsen, ha destacado que “este aniversario es una oportunidad para recordar de dónde venimos, agradecer a quienes construyeron este proyecto y reafirmar nuestro compromiso de seguir sirviendo a los vecinoscon la misma vocación que impulsó a nuestros fundadores hace cuarenta años”.

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Cuarenta años después, la esencia permanece intacta: hombres y mujeres que, de forma voluntaria, continúan poniendo su tiempo, esfuerzo y conocimientos al servicio de los demás.