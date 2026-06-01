Agua
Inversión millonaria para el campo en Tenerife: el Cabildo proyecta seis nuevas balsas para almacenar agua regenerada y frenar los vertidos al mar
Guía de Isora, Güímar, Arico, Tacoronte, Los Realejos y Santa Úrsula albergan los proyectos
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) impulsa la construcción de seis balsas distribuidas de forma equitativa en el norte y sur de la Isla para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua regenerada, mejorar el abastecimiento al sector agrícola y avanzar en la eliminación de vertidos al mar. Se trata de la balsa de Las Charquetas, en Guía de Isora; la de Arico y la de Güímar, además de la balsa de Las Llanadas, en Los Realejos; la de Pasada del Santo, en Santa Úrsula, y Los Corraletes, en Tacoronte. Los proyectos se encuentran en diferentes fases de desarrollo, desde la ejecución y la redacción hasta el estudio técnico o la búsqueda de financiación.
Estas iniciativas fueron expuestas durante el Congreso Internacional de Balsas y Vertidos (BalVert), un encuentro especializado que reunió a profesionales del sector bajo la presidencia de la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez. En su intervención, señaló que el principal objetivo del Cabildo es cerrar el ciclo integral del agua y eliminar de forma progresiva los vertidos al mar.
Pérez subrayó que Tenerife afronta un desafío urgente relacionado con el almacenamiento de agua regenerada, sobre todo en periodos de menor demanda agrícola. Explicó que las nuevas infraestructuras permitirán captar y conservar recursos que hasta ahora terminaban en el océano, lo que favorecerá un uso más eficiente del agua disponible.
Entre los proyectos más avanzados destaca la balsa de Las Charquetas, cuya puesta en marcha está prevista para este año. La actuación cuenta con una inversión de 8,5 millones de euros y dispondrá de una capacidad de almacenamiento de 253.000 metros cúbicos destinados al riego agrícola mediante el aprovechamiento del agua procedente de la nueva depuradora del oeste de la Isla.
También sobresale la futura Balsa de Arico, que superará los 137.000 metros cúbicos de capacidad y requerirá una inversión estimada de 15,2 millones de euros. Su ejecución definitiva permanece pendiente de la firma del convenio con Acuaes. La balsa de Güímar se encuentra en fase de diseño y almacenará agua tratada procedente de la depuradora comarcal del Valle de Güímar, operativa desde marzo de 2025.
Suscríbete para seguir leyendo
- Por qué la bandera de Canarias es blanca, azul y amarilla y cuál es el origen de sus colores
- La Aemet avisa: saca el paraguas porque vuelven las lluvias a Tenerife
- Arquitectos canarios diseñan los cuatro escenarios para la visita del Papa León XIV en Canarias
- Nueva batalla campal en Tenerife: suspendido un partido de cadetes por una invasión de campo con golpes y gritos
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- Desalojan el edificio de Educación y Patrimonio en Santa Cruz de Tenerife por una plaga de bichos
- La Aemet prevé un cambio radical en el tiempo en Tenerife: temperaturas más bajas y rachas muy fuertes de viento este jueves
- La historia de Urbano, un cabrero de Teno Alto, llega a la gran pantalla este fin de semana al Festival de Cine Medioambiental de Garachico