El HUC estrena una nueva zona de descanso y juegos para menores hospitalizados

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha estrenado este lunes una sala de descanso, juego y terraza en el área de Pediatría.

El nuevo espacio, situado en la planta de Pediatría y en cuya ejecución ha colaborado la Fundación Dinosol con una inversión de 130.000 euros, está equipado para proporcionar a menores hospitalizados y a sus familiares un área confortable con un ambiente acogedor y amplio que trata de mejorar su estancia en el centro.

Al acto de presentación asistieron el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, la directora del Área de Salud de Tenerife, Diana Mora, el gerente del centro hospitalario, Rafael Martín, y la presidenta y directora de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez.

En el acto también estuvieron presentes representantes de distintas asociaciones que colaboran en este área como Pequeño Valiente, Asociación Española Contra el Cáncer, la Fundación Alejandro da Silva contra la leucemia y Cruz Roja.

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, señaló que "se inaugura mucho más que un nuevo espacio físico, un lugar pensado para la sonrisa, el juego, el descanso y la esperanza de los niños y niñas, y también para sus familias".

Goya agradeció a Dinosol su compromiso social con el hospital y con los pacientes y explicó que este nuevo espacio emana de la Estrategia Centrada en la Persona del SCS que se inspira en los principios de humanización de la asistencia y de los espacios de atención al paciente, de forma que el período de ingreso hospitalario sea lo más confortable posible.

El gerente del HUC, Rafael Martín, agradeció también a la Fundación DinoSol su implicación en este proyecto y destacó que este nuevo entorno permitirá ofrecer a los menores ingresados y a sus acompañantes "un espacio más abierto, cómodo y adaptado a sus necesidades durante el tiempo de hospitalización".

La presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez, destacó que la iniciativa nace con la voluntad de hacer un poco más llevadera la estancia hospitalaria de los niños y niñas ingresados y afirmó que impulsar y crear este tipo de espacios "es apostar por el bienestar de los menores que están atravesando un periodo de ingreso médico".

Este es el tercer proyecto de estas características que la Fundación DinoSol ha realizado en centros sanitarios del SCS, dentro de su programa Respiro.

En 2024, inauguró la sala de descanso para familias y menores ingresados del Hospital Molina Orosa en Lanzarote y, en 2025, puso en marcha una nueva consulta de atención al duelo perinatal en el CAE de Telde, en Gran Canaria.

"Se trata de ofrecer a las familias, niños y niñas todas las garantías de comodidad y seguridad para que tengan su propio espacio de desconexión, de entretenimiento y de evasión, algo que es fundamental mientras muchos de ellos están recibiendo tratamiento médico", detalló Domínguez.

Bienestar para familias y pacientes

La nueva sala se sitúa en una zona anexa al aula hospitalaria y está equipada con sillones de descanso, mesas, sillas y zonas para juegos, para facilitar que las familias y los menores puedan pasar más tiempo juntos fuera de la habitación en un entorno más amable.

Las dos estancias, tanto la interior como la zona de terraza exterior, han sido decoradas con colores suaves que favorecen la relajación y generan un ambiente cálido y confortable, recoge una nota de la Consejería.

Estos espacios comunican con el aula hospitalaria y garantiza que se puedan realizar acciones de forma conjunta con los profesionales, las familias y pacientes pediátricos, para determinadas actividades.

Esta acción se enmarca en el convenio suscrito en 2024 para el desarrollo de estas obras de adecuación de la zona de juegos, tanto interior como exterior, y que han consistido en la colocación de nuevo pavimento, adecentamiento de las paredes, reestructuración de la zona de terraza exterior, revisión de las instalaciones eléctricas y de fontanería y adecuación de nuevo mobiliario y decoración, entre otras.

Cada año ingresan cerca de 1.000 niños en la planta de Pediatría cada año.