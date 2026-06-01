Guía para moverse por Santa Cruz de Tenerife el día que viene el papa León XIV: las restricciones comenzarán desde la madrugada

La visita del papa León XIV a Santa Cruz de Tenerife el próximo 12 de junio obligará a desplegar un amplio dispositivo de seguridad que traerá consigo importantes cambios en la movilidad de la capital. El Ayuntamiento, a través del área de Movilidad y en coordinación con la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha diseñado un plan especial que incluye cortes de carreteras, restricciones de estacionamiento y modificaciones en el transporte público.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, asegura que la ciudad está preparada para afrontar un acontecimiento histórico y destaca el trabajo coordinado de todas las áreas municipales para garantizar la seguridad tanto del pontífice como de los miles de asistentes previstos.

Accesos restringidos desde la madrugada

Uno de los principales cambios afectará a la TF-4, principal acceso al frente marítimo de Santa Cruz. La entrada a la ciudad quedará restringida desde las 03:00 horas, permitiéndose únicamente el paso de vehículos autorizados. A partir de las 09:00 horas, el cierre será prácticamente total, salvo para vehículos escoltados.

La salida por esta vía permanecerá abierta mediante un carril habilitado en sentido sur, aunque con tráfico restringido.

La zona del puerto, cerrada durante gran parte del día

El área donde se celebrará la misa papal permanecerá cerrada entre las 06:30 y las 17:00 horas. La restricción abarcará la avenida de la Constitución, la avenida Marítima, la avenida Francisco La Roche y todo el entorno comprendido entre la glorieta Juan Sebastián Elcano y el monumento a la Victoria.

También quedará cortado el tramo ascendente de la avenida Manuel Hermoso Rojas, aunque se mantendrá abierta la circulación descendente por la calle Alcalde José Emilio García Gómez.

La llegada y salida del Papa condicionarán la circulación

Entre las 10:00 y las 12:30 horas, coincidiendo con la llegada del Pontífice, se producirán cortes temporales en las principales vías de acceso al centro de la ciudad. Las restricciones afectarán a la TF-5, la avenida Manuel Hermoso Rojas, La Salle, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, plaza de España y la avenida Marítima, entre otras calles.

Posteriormente, entre las 13:00 y las 14:00 horas, la salida de León XIV obligará a cerrar nuevamente varias vías estratégicas, incluyendo la salida del muelle, la vía de servicio de Los Llanos, la avenida de la Constitución, el túnel Tres de Mayo y la conexión con la TF-5.

Prohibido aparcar en numerosas calles

Las medidas de seguridad también supondrán la supresión temporal de estacionamientos desde las 00:05 horas del 12 de junio. Entre las vías afectadas figuran Áurea Díaz-Flores Hernández, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, plaza del Cabildo y distintos tramos de la avenida Marítima.

Visita del papa León XIV a Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

Asimismo, quedará prohibido aparcar en los alrededores de la Comisaría de Policía Nacional de la calle Robayna y en las inmediaciones de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Los aparcamientos del Parque Marítimo, Palmetum y la explanada de tierra del Recinto Ferial también estarán sujetos a restricciones. El parking del Parque Marítimo se reservará para vehículos autorizados, personas con movilidad reducida y guaguas.

Cambios en guaguas, tranvía y taxis

El transporte público también sufrirá modificaciones. Las líneas de Titsa que conectan con Anaga (910, 916, 917, 945, 946 y 947) tendrán como cabecera provisional la parada de Muelle Norte. Para facilitar la conexión se habilitará una lanzadera entre esta zona y el Intercambiador.

En cuanto al tranvía, a partir de las 06:00 horas finalizará su recorrido en la parada de Ángel Guimerá, mientras que desde las 10:30 horas lo hará en La Paz, recuperando progresivamente la normalidad cuando lo autoricen los responsables de seguridad.

Las paradas de taxi situadas en el entorno del evento quedarán inhabilitadas, permaneciendo operativas las de General Gutiérrez y avenida de San Sebastián.

Recomendación a la ciudadanía

Desde el Ayuntamiento se insiste en que todas estas medidas pueden sufrir modificaciones de última hora por razones de seguridad. Por ello, se recomienda a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios en vehículo privado, utilizar el transporte público y consultar los canales oficiales municipales antes de iniciar cualquier trayecto durante la jornada del 12 de junio.