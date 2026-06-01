El guachinche de Tenerife que arrasa con sus enormes tablas de canes a la brasa y marisco: perfectas para compartir

Tenerife conserva restaurantes tradicionales que siguen conquistando a los comensales por ofrecer cocina canaria. En Valle Tabares, en el municipio de La Laguna, se encuentra Guachinche del Sheriff, un establecimiento que ofrece platos de la gastronomía del archipiélago y que además se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan raciones abundantes.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el local y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores, destacando las tablas que ofrecen de carne y marisco. "Está arrasando con sus tablas. Hay tanto del mar como de la tierra y son ideales para compartir entre 4-5 personas", comentan.

Las tablas que triunfan en el guachinche

Uno de los principales atractivos del guachinche son sus tablas, que se han convertido en una opción perfecta para quienes buscan disfrutar en grupo. "Ya está de vuelta la tabla de marisco del verano", avisan en el vídeo. Sin embargo, la propuesta no se limita a los productos del mar, ya que el establecimiento también ofrece una contundente tabla de carne.

La tabla con productos del mar combina papas fritas, pulpo, calamares, choco, langostinos, pimientos de Padrón, papas arrugadas, churros de pescado y ensalada. "Mira qué bestialidad", exclaman.

Por otro lado, la versión de carne lleva costillas, pechuga de pollo, chistorra, salchichas, secreto, bistec, papas fritas y ensalada. "Está guay porque si alguien dice que le apetece carne y el otro pescado, puedes venir con el grupo y hay comida para todos", destacan.

La carne de cabra es una de las especialidades

Más allá de las tablas, uno de los platos que más recomiendan quienes vistan el local es la carne de cabra. "No te puedes ir de aquí sin probar la carne de cabra", aseguran en el vídeo, donde también destacan otras elaboraciones como los champiñones rellenos de almogrote y el escaldón.

Una ruleta con premios

Uno de los detalles que llama la atención de todos los clientes es la ruleta instalada en el local. El objetivo es fomentar las reseñas positivas y quienes participan siempre puede obtener algún premio explican los creadores de contenido. Un elemento particular que ayudar a disfrutar de la experiencia gastronómica y ofrecer buenas valoraciones para que el resto de clientes también la disfruten.

Horario y ubicación

Guachinche del Sheriff se encuentra en el Camino el Rosarito, 4, Valle Tabares, La Laguna. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de los clientes que han visitado el local.

Abre de lunes a jueves para ofrecer servicio de almuerzos y cenas de 13:00 a 22:00 horas, mientas que viernes y sábados amplía su horario hasta las 23:00 horas. Los domingos el guachinche solo ofrece servicio de comidas de 13:00 a 17:00 horas.