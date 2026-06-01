El Gobierno de Canarias invierte un millón de euros en obras de mejora de los aparcamientos del Parque Nacional del Teide

El Gobierno de Canarias ejecuta obras de adecuación y mejora en los aparcamientos de La Ruleta y el Centro de Visitantes de Cañada Blanca, en el Parque Nacional del Teide, mediante un convenio de colaboración con el propio parque y financiadas con un millón de euros procedentes de fondos europeos Next Generation.

Durante la visita, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, pudo comprobar el estado de unas actuaciones que tienen como principal objetivo mejorar la accesibilidad peatonal, ordenar el tránsito de visitantes y reforzar la protección del entorno natural en una de las zonas más transitadas del espacio protegido, junto al Parador Nacional y los Roques de García.

Zapata destacó en una nota que "estas obras permiten dar respuesta a una demanda histórica en una zona que recibe miles de visitantes cada año y donde hasta ahora muchas personas no disponían de espacios adecuados para transitar con seguridad".

En este sentido, explicó que "se ha pasado de aceras de apenas un metro de ancho a nuevos espacios peatonales de dos metros y medio con piedra de origen canario, mejorando notablemente la accesibilidad y evitando que los visitantes invadan zonas sensibles del espacio natural protegido".

Asimismo, señaló que "también se han diseñado nuevos muros y elementos de ordenación que ayudan a canalizar el tránsito de personas, evitando el deterioro de la vegetación y contribuyendo a una mejor conservación del entorno".

Imagen renovada

El consejero añadió que "además de mejorar la seguridad y la protección ambiental, esta actuación permite modernizar los servicios públicos y ofrecer una imagen renovada y más ordenada de uno de los enclaves más emblemáticos de Tenerife y de Canarias".

Las obras incluyen la instalación de nuevas canalizaciones y suministros, aprovechando la ejecución de los trabajos para actualizar infraestructuras básicas y facilitar futuras mejoras en la zona.

Desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía se subraya que esta actuación se enmarca en la estrategia de conservación, mejora y adaptación de los espacios naturales de Canarias, impulsando intervenciones que compatibilicen el uso público con la protección del patrimonio natural del archipiélago.