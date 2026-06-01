El Gobierno de Canarias invierte un millón de euros en obras de mejora de los aparcamientos del Parque Nacional del Teide
Las obras en el Parque Nacional del Teide amplían las aceras a dos metros y medio con piedra canaria para garantizar la seguridad y evitar la invasión de zonas sensibles
El Gobierno de Canarias ejecuta obras de adecuación y mejora en los aparcamientos de La Ruleta y el Centro de Visitantes de Cañada Blanca, en el Parque Nacional del Teide, mediante un convenio de colaboración con el propio parque y financiadas con un millón de euros procedentes de fondos europeos Next Generation.
Durante la visita, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, pudo comprobar el estado de unas actuaciones que tienen como principal objetivo mejorar la accesibilidad peatonal, ordenar el tránsito de visitantes y reforzar la protección del entorno natural en una de las zonas más transitadas del espacio protegido, junto al Parador Nacional y los Roques de García.
Zapata destacó en una nota que "estas obras permiten dar respuesta a una demanda histórica en una zona que recibe miles de visitantes cada año y donde hasta ahora muchas personas no disponían de espacios adecuados para transitar con seguridad".
En este sentido, explicó que "se ha pasado de aceras de apenas un metro de ancho a nuevos espacios peatonales de dos metros y medio con piedra de origen canario, mejorando notablemente la accesibilidad y evitando que los visitantes invadan zonas sensibles del espacio natural protegido".
Asimismo, señaló que "también se han diseñado nuevos muros y elementos de ordenación que ayudan a canalizar el tránsito de personas, evitando el deterioro de la vegetación y contribuyendo a una mejor conservación del entorno".
Imagen renovada
El consejero añadió que "además de mejorar la seguridad y la protección ambiental, esta actuación permite modernizar los servicios públicos y ofrecer una imagen renovada y más ordenada de uno de los enclaves más emblemáticos de Tenerife y de Canarias".
Las obras incluyen la instalación de nuevas canalizaciones y suministros, aprovechando la ejecución de los trabajos para actualizar infraestructuras básicas y facilitar futuras mejoras en la zona.
Desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía se subraya que esta actuación se enmarca en la estrategia de conservación, mejora y adaptación de los espacios naturales de Canarias, impulsando intervenciones que compatibilicen el uso público con la protección del patrimonio natural del archipiélago.
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