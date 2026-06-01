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Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos por no respetar la señal R-1: el error que pone en riesgo la seguridad vial y que la DGT vigila entre los conductores tinerfeños

No respetar las señales de tráfico se considera una infracción grave y los conductores se enfrentan a elevadas sanciones económicas

La DGT vigila el comportamiento de los conductores

La DGT vigila el comportamiento de los conductores

Helena Ros

Helena Ros

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar la normativa vial. Dentro de estas normas se encuentran las señales de tráfico, distintivos instalados en diferentes tramos de las carreteras para advertir, regular u orientar a los usuarios de la vía.

Hay señales muy comunes entre los conductores y otras cuyo significado todavía muchos desconocen, lo que puede hacer que no actúen correctamente durante sus desplazamientos. Una de las más habituales es la R-1, el distintivo que indica la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía preferente. Ignorarla puede poner en riesgo la seguridad vial y acarrear importantes sanciones económicas.

¿Qué significa un ceda el paso?

Según el Reglamento General de Circulación es una "obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección a los vehículos que circule por la vía a la que se aproxime o al carril que pretenda incorporarse".

A diferencia de una señal de STOP, esta no exige detener completamente el vehículo si las condiciones de tráfico permiten continuar con seguridad. Sin embargo, sí obliga a reducir la velocidad y comprobar que la maniobra puede realizarse sin interferir en la circulación de otros usuarios.

Esta señal se identifica con facilidad por su forma triangular invertida, con borde rojo y fondo blanco. Los conductores también pueden encontrarla pintada en el suelo.

Señal ceda el paso

Señal ceda el paso / DGT

Cómo actuar correctamente

Ante una señal de ceda el paso, la DGT deja claro cómo deben actuar los conductores. En primer lugar, deben reducir la velocidad al aproximarse a la intersección y comprobar la circulación en ambos sentidos. La prioridad siempre corresponde a los vehículos que circulan por la vía principal, por lo que solo se debe continuar la marcha cuando exista espacio suficiente para incorporarse con seguridad.

Además, los conductores deben poner el foco especialmente en las motocicletas, bicicletas y patinetes porque pueden resultar más difíciles de detectar en cruces o incorporaciones. Una vez compruebe que no se pone en riesgo, puede continuar la marcha si existe espacio suficiente para incorporarse con seguridad.

Los conductores se enfrentan a graves sanciones

No respetar un ceda el paso se considera una infracción grave y los conductores que la cometan se enfrentan a sanciones económicas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir.

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Además, si la infracción provoca un accidente, el conductor podría enfrentarse a responsabilidades civiles o penales dependiendo de las consecuencias que tenga en siniestro vial.

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