Declarada Fiesta de Interés Turístico la Librea de Valle Guerra, en Tenerife

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias a la Librea de Valle de Guerra, una de las manifestaciones culturales más singulares y arraigadas del municipio de La Laguna, en Tenerife.

La Librea es una representación de carácter religioso y popular profundamente arraigada en Valle de Guerra, donde se ha transmitido de generación en generación hasta convertirse en una de las principales señas de identidad de esta localidad lagunera, según ha informado este lunes el Gobierno en un comunicado.

La celebración, que tiene lugar cada segundo sábado de octubre, combina historia, tradición y devoción en torno a la Virgen del Rosario. La solicitud para la declaración fue promovida por el Ayuntamiento de La Laguna, que destaca la capacidad de la Librea para impulsar el desarrollo económico y social, favorecer la conservación del patrimonio cultural y enriquecer la oferta turística de Tenerife y de Canarias, generando además actividad económica y empleo vinculados a la difusión de sus valores históricos y culturales.

Los actos de esta fiesta comienzan con el desfile de los barcos de la Virgen del Rosario hasta la plaza de la iglesia de Valle de Guerra. Tras los oficios religiosos, una escuadra ataviada con trajes de época, origen de la denominación "Librea", y equipada con fusiles escolta a la imagen mariana en procesión.

La Librea de Valle Guerra / @Dailosdgf

A continuación, se desarrolla la tradicional representación, que recrea distintos episodios históricos vinculados al enfrentamiento entre las armadas cristiana y otomana en el siglo XVI. La escenificación incluye personajes históricos, maniobras militares y el combate naval que culmina con la victoria cristiana en Lepanto. El acto concluye con la rendición de las tropas otomanas y la ofrenda a la Virgen del Rosario, en una escena cargada de simbolismo.

Todo el espectáculo está acompañado por la música de la Banda de Nuestra Señora de Lourdes de Valle de Guerra, que interpreta composiciones especialmente creadas para la ocasión, y finaliza con una exhibición pirotécnica.

Origen y significado de La Librea

El origen de esta tradición se remonta a la participación de soldados canarios en la Batalla de Lepanto, librada en 1571. Según la tradición popular, los combatientes, liderados por el capitán palmero Francisco Díaz Pimienta, maestre de campo de las milicias de Barlovento, Puntallana y San Andrés y Sauces, se encomendaron a la Virgen del Rosario antes de la contienda, atribuyéndose posteriormente a su intercesión el éxito de la victoria.

La celebración mantiene vivo ese vínculo histórico y religioso a través de una representación que ha sido transmitida de generación en generación y que constituye una de las principales señas de identidad de Valle de Guerra.

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El término "librea" hacía referencia al uniforme utilizado antiguamente por criados y cuadrillas de caballeros durante festejos y ceremonias, una denominación que ha perdurado hasta nuestros días para identificar esta singular manifestación del patrimonio cultural canario.