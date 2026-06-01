Cuatro días de infarto que deciden el futuro académico de 5.400 jóvenes: así será la PAU 2026 en Tenerife

Exámenes fotocopiados y a buen recaudo, detectores de frecuencia instalados y nervios a flor de piel. Todo listo para que arranquen las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Canarias. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un total de 5.466 jóvenes se enfrentan desde este mismo martes hasta el viernes día 5 a los exámenes más decisivos de su vida estudiantil. Todos ellos acudirán a alguna de las cinco sedes habilitadas -tres en Tenerife, dos en La Palma, una en La Gomera y otra en El Hierro- para intentar hacerse con una plaza en carreras como Medicina, Periodismo, Ingeniería Informática o Nutrición y Dietética. Como ya es habitual, Lengua Castellana y Literatura será la asignatura encargada de romper el hielo y los estudiantes de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, los primeros en pasar el mal trago.

¿Cuál es el calendario previsto?

Las dos primeras jornadas están dedicadas a los exámenes generales comunes para todo el alumnado: el primero, el de Lengua y Literatura, comenzará a las 9:30 horas; el segundo, de Lengua Extranjera -Inglés-, a las 12:00; y ya por la tarde, a las 16:00, Historia de España o de la Filosofía. El martes deben acudir los de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes, mientras que el miércoles será el turno para los que vienen del Bachillerato de Ciencias. Los días 4 y 5 de junio están dedicados a materias específicas y optativas de cada opción, como Biología o Geografía.

¿Qué novedades trae esta convocatoria?

Para ajustarse al ritmo nacional, esta edición es la primera que arranca un martes, pues siempre solía empezar con un día de retraso. Además, la PAU de este curso será la más dispersa de la historia, ya que hay siete sedes repartidas en cuatro islas. En Tenerife, los jóvenes que vienen de centros ubicados entre Arico y Tacoronte harán los exámenes en el Campos Guajara de la Universidad de La Laguna. Los de la comarca sur se desplazan hasta la sede de Adeje, ubicada en el Pabellón Las Torres, y los de la zona norte -desde el Sauzal hasta Buenavista- acuden al nuevo espacio habilitado en el Polideportivo La Vera. Las dos sedes de los exámenes de La Palma están en Santa Cruz de La Palma (IES Alonso Pérez Díaz) y en los Llanos de Aridane (IES José María Pulido). En La Gomera, la prueba tendrá lugar en el IES San Sebastián de La Gomera y en El Hierro, en el CEP Valverde.

Primera jornada de la PAU 2025 en Tenerife / Arturo Jiménez

¿Cómo serán los exámenes?

En la parte académica, este curso hay menos novedades que el año anterior. Eso sí, el peso de las preguntas competenciales, aquellas que priorizan el razonamiento y dejan un lado la memoria, es cada vez mayor -en torno a un 35% de la nota final-. Además de ser una Selectividad más reflexiva, también estará más blindada. En esta edición, como una especie de prueba piloto, se instalarán detectores de frecuencia en sedes aleatorias para descubrir a los alumnos que intenten utilizar pinganillos, gafas, pulseras, relojes u otros dispositivos inteligentes para hacer trampas.

Las calificaciones provisionales podrán consultarse en línea el próximo día 12 de junio

¿Cuándo estarán las notas?

Las calificaciones provisionales estarán disponibles en línea el día 12 de junio a las 10:00. Hasta el 16 será posible solicitar reclamaciones y las notas definitivas estarán el 19, a las 12:00 horas. Para solicitar ver alguno de los exámenes, el plazo estará abierto desde las 10:00 del 22 hasta las 12:00 del 23, y al día siguiente se publicarán las citas para poder ver las pruebas los días 25 y 26.

¿Qué ocurrirá después?

El alumnado que quiera subir nota o que no haya llegado al apto tiene una segunda oportunidad en la convocatoria extraordinaria -que se celebrará entre el 30 de junio y el 2 de julio-. Los que sí superen la prueba podrán presentar en línea su solicitud en la preinscripción ordinaria entre el 12 de junio a las 11:00 y el 2 de julio a las 14:00 horas. El 8 de julio aparecerá el listado de personas admitidas al procedimiento y, tras la resolución de posibles errores administrativos, el 13 de julio aparecerá la primera lista de adjudicación de plazas. Quienes logren acceder a la titulación solicitada como primera preferencia podrán matricularse entre el 13 y el 15 de ese mismo mes.