Arona desbloquea el mantenimiento municipal: luz verde al contrato de 13 millones de euros con Acciona entre reproches políticos

El Pleno del Ayuntamiento de Arona adjudicó a la empresa Acciona el servicio para el mantenimiento y conservación de los edificios municipales y de las vías públicas. El coste supera los 13,3 millones de euros por un periodo de cinco años (hasta 2030), es decir, más de 2,6 millones por ejercicio. El acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Gobierno municipal, que forman PP, CC y Vox, así como del concejal de Nueva Canarias. PSOE y Más por Arona se abstuvieron.

Esta decisión llega transcurridos ocho meses sin que el expediente pudiera completarse debido a reiterados recursos que motivaron la adopción de medidas correctoras y hasta retrotraerlo. Todo ello, por «problemas administrativos», según la definición que expuso el portavoz de Más por Arona, Luis García.

Tanto este concejal como el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Julián Mena, se mostraron reiterativos en dejar claro que esta demora no es atribuible a la oposición. «Jamás hemos bloqueado» este expediente ni actuado «por oportunismo político», dijo de forma insistente el edil del PSOE, línea en la que incidió el concejal de MxA, tajante al exponer que lo ocurrido es fruto de que «se hizo mal». Ambos trataron de contradecir el presunto señalamiento «en la calle» como responsables del perjuicio que la ralentización del expediente causa a los trabajadores del servicio.

La concejala de Hacienda y Contratación, Guacimara Tavío, se mostró sorprendida porque la oposición exigiera al gobierno que «termine ya» con el expediente tras impedir la inclusión del asunto en el último pleno.

En una brevísima intervención (44 segundos), el edil responsable de Policía Local, Movilidad, Obras e Infraestructuras y Educación, Héctor Reyes, pidió responsabilidad a la oposición, recordó que el personal que presta el servicio estuvo en situación de desempleo y se mostró seguro de que sus condiciones laborales mejorarán tras haberles escuchado para alcanzar ese objetivo.

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El riesgo actual es que se presente otro recurso en el plazo de 15 días.