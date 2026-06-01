La Aemet prevé hasta 30 grados en Tenerife este lunes con más calor y viento fuerte en Canarias

Canarias arranca este lunes con una situación meteorológica marcada por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos estarán poco nubosos en la mayor parte del archipiélago, aunque persistirán intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas.

Las temperaturas seguirán subiendo, especialmente en medianías y zonas interiores, donde el ascenso será más acusado. Además, el viento del nordeste volverá a dejar intervalos de fuerte intensidad y posibles rachas muy fuertes en distintos puntos de Canarias.

Tenerife amanece con nubes en el norte y máximas que pueden alcanzar los 30 grados

La previsión de la Aemet para Tenerife indica que el norte de la isla comenzará la jornada con intervalos nubosos por debajo de los 600-800 metros, aunque los claros irán ganando terreno conforme avance el día.

En el resto de la isla predominarán los cielos despejados y las temperaturas máximas seguirán aumentando. No se descarta que algunas zonas del litoral sur del área metropolitana alcancen los 30 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife registrará una máxima de 26 grados y una mínima de 19.

El viento moderado del nordeste será especialmente intenso en el sureste, el noroeste y las medianías del sur de Anaga, donde podrían registrarse rachas localmente muy fuertes durante la tarde.

Gran Canaria también superará los 30 grados en algunas zonas

La isla redonda mantendrá nubosidad en el norte durante las primeras horas, mientras que el resto del territorio disfrutará de cielos despejados.

Las temperaturas máximas seguirán subiendo y podrán superar los 30 grados en medianías del sureste y oeste, en una jornada donde el viento también cobrará protagonismo en las vertientes más expuestas.

Así estará el resto de Canarias

Lanzarote y Fuerteventura comenzarán el día con más nubosidad en el norte y este, aunque el sol se impondrá durante gran parte de la jornada. La Gomera, La Palma y El Hierro también combinarán nubes en las vertientes abiertas al alisio con cielos despejados en el resto.

En todas las islas continuará el régimen de alisios, con intervalos de fuerte intensidad y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.

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Fuerte marejada en varias zonas del archipiélago

En el mar se espera viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, acompañado de marejada o fuerte marejada. En las costas del sur predominarán condiciones más tranquilas gracias a las brisas y al mar rizada.