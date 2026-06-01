La Aemet advierte: continúan las altas temperaturas en Tenerife, donde se podrán alcanzar los 30 grados
Habrá aviso amarillo por fenómenos costeros adversos y el viento soplará moderado, aunque se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Tenerife una jornada calurosa, con temperaturas que podrán alcanzar los 30 grados en algunos puntos. Una jornada en la que, además, a partir de las 16:00 horas se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros.
En concreto, en el norte y por debajo de los 800-1000 metros se esperan intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, salvo en zonas bajas del nordeste donde predominarán los cielos nubosos con baja probabilidad de llovizna débil y ocasional. En el resto de zonas estará poco nuboso o despejado.
Temperaturas máximas, por su parte, tendrán algún ligero descenso en zonas altas y las mínimas con ligeros ascensos. A pesar de ello, no se descarta que se alcancen localmente los 30º C en el litoral sur del área metropolitana.
Además, el viento soplará moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de la vertiente sureste, extremo noroeste y en medianías de la vertiente sur de Anaga, con baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.
Previsión del tiempo general
En el conjunto del archipiélago, el fenómeno más significativo será el viento, que pondrá en aviso amarillo a las islas occidentales y Gran Canaria por fenómenos costeros adversos, al esperarse viento del Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el sureste y noroeste de La Palma, norte de El Hierro, oeste de La Gomera, sureste y oeste de Gran Canaria y sureste de Tenerife.
A nivel general, habrá un predominio de los cielos nubosos en vertientes norte, con baja probabilidad de lloviznas débiles y ocasionales en medianías, y cielo poco nuboso o despejado en el resto.
Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso de las máximas en zonas altas.
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