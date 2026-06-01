Adiós a la antigua estación de guaguas de Puerto de la Cruz: el Ayuntamiento consigue la financiación para demolerla

Puerto de la Cruz ya puede demoler la antigua estación de guaguas de la ciudad. El Ayuntamiento incluyó en la última modificación de crédito 4,1 millones de euros que completa el millón y medio que aporta el Gobierno de Canarias para costear el derribo. La actuación, con 5,6 millones de euros de presupuesto y de alta complejidad técnica por las dimensiones de la infraestructura y su céntrica ubicación, se puede ejecutar antes de que termine el año, "si todo el proceso va como debe", confirma el concejal de Urbanismo, David Hernández (ACP). La instalación lleva casi dos décadas en desuso en pleno centro de la ciudad portuense.

En febrero, Gesplan, empresa encargada de su redacción, entregó el proyecto, "y tenemos todas las autorizaciones sectoriales. Ahora solo queda disponer de la asignación económica para trasladar el expediente a la unidad de contratación", explica el edil, quien no descarta que el proceso pueda retrasarse o, incluso, que la licitación quede desierta. En cualquier caso, el Consistorio tiene contratado el traslado de los enseres y las carrozas que se encuentran en el interior de la estación.

La ejecución de los trabajos tiene un plazo de 18 meses. La parcela ocupa el área estratégica delimitada por los paseos Hermanos Fernández Perdigón y del Jardinero, así como por las calles El Peñón y El Pozo, en un entorno que integra a la plaza Francisco Afonso Carrillo. "Para el área de Urbanismo y para el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz esta es la obra estrella", define y destaca David Hernández, quien sostiene que se trata de "la actuación más importante, porque será la que provoque el mayor cambio de la ciudad en los próximos años".

El futuro de 15.000 metros cuadrados

El futuro de los 15.000 metros cuadrados que ocupa la antigua estación de guaguas de Puerto de la Cruz es una gran plaza, con un auditorio y edificio multifuncional, dos edificios públicos, dos comerciales y 900 plazas de aparcamiento divididas en tres plantas. El anteproyecto ya está redactado. La idea inicial era ubicar la instalación cultural en el antiguo Parque San Francisco, pero se descartó por las limitaciones de espacio y por el crecimiento disparado del presupuesto. "El objetivo es configurar un ámbito moderno, sostenible e integrador, en consonancia con la renaturalización del municipio y las infraestructuras verdes", dice Hernández en cuanto al uso que se le dará a este espacio.

Polémica con el anterior socio de gobierno

La modificación de crédito realizada por el Ayuntamiento portuense, gobernado por PP, ACP y CC, motivó la crítica del PSOE. El portavoz socialista, Marco González, acusó al actual Gobierno local de vaciar las arcas municipales y dejar sin ahorro a los portuenses. Hay que recordar que la operación financiera ascendió a más de 21 millones de euros, de los cuales 4,1 se destinan al derrumbe de la antigua estación. Ante las afirmaciones de González, el concejal de Urbanismo asegura que "el dinero de los portuenses está para invertirlo en sus necesidades". "Criticar que se gestione y se avance en el municipio responde a un concepto equivocado. Rompimos el pacto (ACP cogobernó con el PSOE desde el mandato pasado) precisamente por esto. Limitaron las modificaciones de crédito y no había dinero para Urbanismo. Se nos negaban partidas presupuestarias para las obras necesarias porque se entendía, de alguna manera, que ese dinero era para mí o para el partido. Es dinero para los portuenses", sentencia. Por último, David Hernández sostiene que lo del PSOE de Puerto de la Cruz "es un concepto mezquino de la política y del uso del dinero público".