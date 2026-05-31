Los Realejos se entrega a su romería bajo la panza de burro y con ganas de fiesta

Dácil Hernández estrechó lazos con la romería de Los Realejos después de la pandemia. «Antes yo venía según me cuadrase», indica. Cuando se retomaron los actos tras el parón que supuso la covid, se decantó por el tipismo frente a los planes playeros. Y hasta hoy. «No me he perdido desde entonces ni una edición; no sé si será que una va cumpliendo años, pero fue como si le cogiera el punto», expresaba este domingo esta vecina de Los Realejos en los prolegómenos de la romería en honor de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. «Es la mejor, muy auténtica», remachó.

El comienzo del desfile desde la parroquia matriz del Apóstol Santiago parecía darle la razón a Dácil en lo de la autenticidad. Los herreños de Sabinosa y sus sonidos atávicos, Santa María de la Cabeza cargada por un grupo de mujeres, San Isidro Labrador portado por hombres y un ambiente general que rezumaba costumbrismo. Y todo ello con el encantador telón de fondo de las laderas que van de El Asomadero a Tigaiga, con unos cuantos parapentistas sobrevolando la zona. Y, para templar las temperaturas, la panza de burro, tan característica del Norte y que dio título a una novela ya célebre.

Romería de Los Realejos / María Pisaca

Manuel Pérez y sus sombreros

En la escena tampoco faltaba Manuel Pérez y su correspondiente sombrero. Se trata de un vecino de La Laguna que se ha convertido en un fijo de las romerías tinerfeñas por acudir a ellas con gorros confeccionados para la ocasión. «¡Viva San Isidro!», se escuchó cuando el santo ya estaba en la plaza. «Hoy es uno de los días más brillantes del calendario festivo del municipio», ensalzó el alcalde, Adolfo González, en esos primeros compases del desfile. El regidor local también puso de relieve el número de carretas y de agrupaciones. En concreto, se habían sumado al acto todos los colectivos que participaron la víspera en el LI Festival de las Islas, así como la totalidad de los grupos folclóricos de Los Realejos. Junto a ellos, casi un centenar de carretas, carrozas y motocultores.

Un grupo de amigos procedentes de Tacoronte se encontraba entre los miles de asistentes. Aarón, Yaiza, Carlos y Tamara decidieron desplazarse hasta Los Realejos para pasar «un día diferente». «Ya vinimos el año pasado y nos gustó porque es una romería tranquila y en la que se respira buen ambiente», destacó Yaiza mientras la comitiva empezaba a avanzar por las empinadas calles realejeras, por el recorrido de costumbre. «Se nota que la gente tiene ganas de pasarlo bien», añadió Carlos.

Colofón a las Fiestas de Mayo

La romería de Los Realejos, que supone el colofón al nutrido programa de las Fiestas de Mayo del municipio, ha intentado que el correcto uso de la indumentaria tradicional sea una de sus señas de identidad. Es por eso que el Ayuntamiento puso en marcha desde 2012 la campaña municipal ‘Como debe ser’, que ha llegado a los colegios a través de talleres y a otros sectores de la población. Aunque es un objetivo complicado, desde el consistorio realejero consideraban este domingo que los frutos han ido apareciendo poco a poco.

Y, como suele ser habitual en estos actos, el ‘menú’ romero estuvo marcado por el pan con chorizo, los huevos duros, la carne a la brasa… La cita se prolongó durante toda la jornada. El cierre, como el inicio, llegó de la mano de la Agrupación Folclórica Sabinosa, que suma cuatro décadas de participación. Por ese motivo acompaña a los santos en el arranque de la celebración y también se encarga a las 17:00 horas, antes de regresar a la Isla del Meridiano, de culminar este tributo al costumbrismo.