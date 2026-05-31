Nubes, posibles lloviznas y viento fuerte: así amanece este domingo en Tenerife

Canarias arranca este domingo con un ambiente marcado por los cielos nubosos en el norte de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta lloviznas débiles y ocasionales durante las primeras horas de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables en la mayor parte del archipiélago, aunque algunas medianías y zonas altas podrían registrar ligeros ascensos de las máximas. El viento del nordeste seguirá siendo protagonista, con intervalos de fuerte intensidad y posibles rachas muy fuertes en varios puntos de las islas occidentales y de Gran Canaria.

Tenerife amanece con nubes en el norte y viento intenso en zonas expuestas

La previsión de la Aemet para Tenerife apunta a un amanecer con cielos nubosos en la vertiente norte por debajo de los 900-1.000 metros, donde podrían producirse algunas lloviznas débiles y dispersas en medianías.

Con el avance de la mañana se abrirán claros cada vez más amplios, mientras que el sur y gran parte del resto de la isla disfrutarán de cielos poco nubosos. Los termómetros se moverán entre los 19 y los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte intensidad en los extremos sureste y noroeste, así como en las medianías de la vertiente sur de Anaga, donde podrían registrarse algunas rachas especialmente intensas durante la tarde.

Previsión para el resto del archipiélago

Gran Canaria comenzará el día con abundante nubosidad en el norte y posibilidad de lloviznas débiles en medianías, mientras que el resto de la isla permanecerá mayoritariamente despejado.

La Palma y La Gomera también arrancarán la jornada con nubes en sus vertientes más expuestas al alisio, aunque la tendencia será hacia una mayor apertura de claros durante las horas centrales.

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos nubosos a primeras horas, evolucionando hacia un tiempo más despejado conforme avance la mañana.

Por su parte, El Hierro alternará intervalos nubosos en el norte con amplios claros en el resto de la isla, en una jornada marcada igualmente por el viento.

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Fuerte marejada en las costas canarias

La situación marítima estará condicionada por el viento del norte y nordeste, con intervalos de fuerza 5 a 6 y repuntes puntuales de fuerza 7 mar adentro. La Aemet prevé fuerte marejada en buena parte del archipiélago, mientras que las zonas más resguardadas del suroeste mantendrán condiciones más tranquilas.