Un centenar y medio de músicos se unen en Tenerife para la histórica misa del papa en el puerto de Santa Cruz

La sede de trabajo de la mismísima Orquesta Sinfónica de Tenerife, en la zona de Camino del Hierro, acogió la tarde de este domingo el primero de los pocos ensayos generales que compartirán la Banda Insular de Música de Tenerife con los coros del Orfeón La Paz, de La Laguna; miembros de la formación La Epifanía, de la parroquia de La Concepción, y en el futuro también de la Coral Novae Vocal Ensemble.

Al objeto de preparar la liturgia de los cantos, el canónigo de la Catedral y responsable de esta misión en la visita del papa, Norberto Hernández, ha movilizado a un centenar y medio de músicos: más de setenta integrantes de la 'banda de las bandas de Tenerife', y el resto integran los dos grandes coros. "Aquí hay representación de todo Tenerife", comenta con orgullo Mauro Fariña, para apuntalar su afirmación explicando que la Banda de la Federación Insular de Bandas de Tenerife reúne a representantes de las treinta y siete formaciones que existen en la Isla.

En la presidencia, desde hace dos años, Juan Antonio Rancel, natural de Arona, profesor en el instituto del barranco Las Lajas, en Tacoronte; miembro de la banda de música Las Candelas, de Candelaria, donde toca la trompeta. La responsabilidad le puede, reconoce, pues en su condición de docente todavía desconoce si el consejero de Educación suspende o cómo resuelve las clases el viernes 12 de junio. Y no es el único caso; muchos de los miembros de la 'banda de las bandas' viven en el aire gracias a la incertidumbre que ha generado Poli Suárez.

Primer ensayo general del coro y la orquesta de la misa del papa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

Una cita histórica

Junto al presidente de la banda, Miguel Ángel Arrocha, trompeta y también director titular de la banda, si bien los numerosos compromisos profesionales y personales dificultaban asumir los preparativos de la misa del papa. De hecho, la banda afrontó hace quince días el VIII Concierto de Composiciones y el sábado el Premio Nivaria. "Atender todo es imposible", precisó el presidente para explicar que Mauro Fariña, director de Las Candelas, es miembro de la comisión artística de la Federación y se le hizo partícipe del proyecto, sin dudarlo un instante.

También entre los componentes de la banda, Iván Armas. Después de todo el ensayo cruzando miradas con la sensación de "yo lo conozco", salta la liebre. En el pasado fue concejal socialista y miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Rosario, apuntalando la alcaldía de Escolástico Gil. Profesor de Música, está a la espera de la decisión del consejero de Educación. Iván Armas puede presumir de ser uno de los dos componentes más antiguos de la Banda Insular de Música de Tenerife, que está de celebración al cumplirse las bodas de plata de su fundación, diez años menos que la propia Federación.

Entre los componentes de la banda, Mateo, el fagotista de la banda, que, a sus 17 años, viene de San Juan de la Rambla; y el decano de la formación musical, Antonio Lorenzo, de Candelaria, que ya está jubilado.

Voces con historia

Desde antes de las cinco y media de la tarde, la hora convenida, se fueron aglutinando en las puertas de la sala de ensayo miembros de lo que a la postre se conoció que formaban parte del Orfeón La Paz y La Epifanía. Entre los integrantes, componentes que aportan autoridad por el tiempo vinculado a la institución lagunera, por su vínculo profesional como profesor del instituto Cabrera Pinto o por haber sido presidente del Orfeón y hoy continuar como un componente más de pie, caso de Julián Brito Serrador.

En la misma puerta, mientras el seguridad toma la filiación —lo único que no pide es el bono de la guagua y la tarjeta sanitaria—, el expresidente Brito saca pecho mientras espera a entrar en el ensayo: "Este es el tercer papa que voy a ver en persona", para referirse a Juan Pablo II, Benedicto XVI y León XIV; claro que la gran diferencia con el pontífice norteamericano es que a los dos primeros los conoció en Roma.

Las diferencias son notables, hasta el punto de que ahora mismo el propio Julián Brito integra el coro de una misa histórica, al ser la primera que presida en Tenerife un papa. Hombre dado a compartir anécdotas, Julián recuerda que en la audiencia general de los miércoles en la plaza de San Pedro, a la que acudió para ver a Benedicto XVI, le robaron el pasaporte.

Mientras se hace tiempo hasta que llegue la hora convenida, de la sala de ensayo sale lo que bien podría ser un hilo musical y en realidad es el repaso de las obras a cargo de la 'banda de las bandas'.

Según van entrando, Mauro saluda uno por uno a los miembros del coro del Orfeón. A las cinco y media arranca el recital. Y no es un sinónimo de ensayo; es la sensación que transmite el propio ensayo.

La música del papa

Comenzaron con "Alza la mirada", himno de la visita que se escuchará como canto de entrada y de despedida en la misa del viernes 12, para seguir con el repaso del Aleluya o "Quiero estar", una de las canciones que suena como un 'blu-ray'.

En ese momento se sumó al ensayo el responsable de la Liturgia de los cantos, Norberto Hernández, que estaba este domingo de visita pastoral por los coros, pues de Camino del Hierro bajó a San Francisco para supervisar los avances de la coral que dirige Roxana Schmunk.

De la conversación con Norberto Hernández, algunos detalles de interés, como la composición que han realizado para la eucaristía del papa el versador herreño Eduardo Duque y el organista orotavense Juan Luis Bardón, que lleva por título 'Alza la mirada al amor', una letra contemporánea más allá de que coincide el 12 de junio con la festividad del Sagrado Corazón de Jesús; también en el momento de la comunión se interpretará un tema que compuso el recordado obispo Felipe Fernández, que puso música a un poema de San Juan de la Cruz.

Una familia de músicos

La banda es una loa a la familia: su director, Mauro Fariña, es la tercera generación de la familia del admirado músico candelariero Abilio Alonso. Mauro es hijo de Silvia, que no solo toca la trompa en la banda sino que ha realizado los arreglos musicales. También forma parte de la banda Irene, hermana de Mauro, que ha dejado su impronta en la misa del papa con una composición, 'Ad Lucem' (Hacia la luz), que pondrá la alfombra roja a la celebración antes de que el papa acceda al recinto celebrativo.

Si escucharlos ya es un lujo, lo mejor es quién forma esta banda y sus coros, que esperan ilusionados la llegada del papa el próximo 12 de junio.