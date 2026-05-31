El gobierno del Puerto de la Cruz «agota» el ahorro del Consistorio

Con los votos del Gobierno municipal (PP, CC y ACP), el Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz aprobó una modificación presupuestaria de 21 millones de euros «que agota el ahorro de los portuenses», según el Grupo Socialista. «Han dejado en la hucha de los portuenses menos de tres millones de euros, ni para una obra de emergencia», ha señalado el portavoz del PSOE, Marco González.

El concejal apuntó en la sesión plenaria a los informes técnicos municipales para reforzar su argumentación. Señaló que estos documentos concluyen que «no queda debidamente acreditado que la modificación responda a necesidades inaplazables», que «no se justifica la urgencia» y que «se echa en falta una mayor especificación de los gastos a financiar».

Entre las carencias «documentadas en los propios informes técnicos», González se refirió a que no se justifica que todos los gastos propuestos no puedan demorarse al ejercicio siguiente, las actuaciones propuestas no justifican la inclusión de urgencia ni la celebración de un pleno extraordinario, el expediente no estaba dictaminado en el área de Alcaldía, no se concretan las partidas que incrementan sus recursos, no queda acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente en la bolsa de vinculación, no se justifica la incidencia de la modificación en la estabilidad presupuestaria y en la regla de gasto y surgen dudas razonables sobre la viabilidad de ejecución del crédito, dado el avanzado estado del ejercicio presupuestario.

Marco González resaltó que el pleno extraordinario fue convocado «para aprobar un expediente de esta magnitud sin que el mismo estuviera previamente dictaminado en comisión». El portavoz socialista lo consideró una falta de respeto y criticó la gestión de este expediente por «falta de transparencia, de rigor técnico y de respeto institucional hacia la oposición y hacia la ciudadanía». A su juicio, un expediente de estas características «debe someterse a un debate político serio, con tiempo suficiente para su análisis y con pleno respeto a los principios democráticos que deben regir la gestión pública».

El portavoz socialista incidió en que «el Ayuntamiento no puede gestionar 21 millones de euros como si se tratara de una decisión menor. Hablamos de recursos públicos que pertenecen a toda la ciudadanía y que deben aprobarse con transparencia, participación y responsabilidad».

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El PSOE acusó a la Alcaldía de ningunear a CC, responsable de Servicios y apoyo al comercio local, porque sólo tiene asignado «algo más de un 7%» del importe total de la modificación presupuestaria. También valora como «inexplicable poner a disposición de Asamblea Ciudadana Portuense casi el 60% de la modificación presupuestaria, más de 12 millones de euros, habiendo ejecutado menos del 20% en todos sus presupuestos anteriores».