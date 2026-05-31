Espacio recreativo de Las Mesas

Los trabajos para recuperar ‘La montaña entera’, titulo que recibió el proyecto ganador del concurso de ideas para el Parque de Las Mesas en 2009, de los arquitectos Mónica Esteban y Rafael Escobedo de la Riva, serían paralizados hasta que, el 25 de noviembre de 2022, fue inaugurado después de haber llevado a cabo obras de rehabilitación, teniendo que modificar el proyecto debido a los daños registrados a consecuencia del vandalismo.

Mesas en el Parque de Las Mesas de Santa Cruz de Tenerife. | E. D.

El Parque de Las Mesas fue creado con la finalidad de lograr un espacio natural y recreativo para los habitantes de Santa Cruz de Tenerife, al estar situado en el monte de Las Mesas, en Los Campitos, a 500 metros de altura sobre el nivel del mar, dentro del ámbito protegido del Parque Rural de Anaga, entre la reserva de Biosfera de Anaga y las zonas urbanas de Santa Cruz de Tenerife.

Considerado el parque periurbano más importante de Canarias, sus 1.860.000 metros cuadrados, rodeados de hermosos valles y barrancos, y una extensa llanura de 1.000 metros de largo por 300 de ancho, hacen que su extensión y los servicios de que dispone le conviertan en un espacio de gran valor estratégico como corredor ecológico para el desarrollo de actividades lúdico deportivas y de esparcimiento en su área recreativa, la cual está dotada de espacios para el descanso, fogones, baños e instalaciones deportivas.

Sus distintos espacios, limitados por paredes de piedra, están comunicados por una serie de paseos o caminos zigzagueantes que asciende hasta la cúspide, donde se encuentra una gran explanada con algunos bancos, denominada Mirador Norte. Sus instalaciones ofrecen espectaculares vistas a los cuatro puntos cardinales de la isla -uno de sus miradores recibe el nombre de Los Guirres- pudiendo contemplar, sin obstáculos, como la isla de Tenerife se eleva imponente desde la costa hasta el Teide; las cumbres de Anaga, el puerto y las zonas de fondeo de los barcos, frente a San Andrés; el aeropuerto con el aterrizaje y despegue de los aviones, etc.

El proyecto de recuperación medioambiental dotará al parque de una zona arbolada de cipreses, acebuches, pinos, árboles frutales tradicionales, y la reforestación de su bosque termófilo de antaño, en la zona norte, y el cardonal tabaibal en la zona sur.

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Aprovechando un inmueble existente en su parte noroeste, está en proyecto abrir un Aula de la Naturaleza y Centro de Interpretación Ambiental, que será destinada a la formación, investigación y concienciación ambiental de los escolares, lo que le permitirá conectar con el entorno natural, aprendiendo a valorar los recursos naturales y culturales que promuevan el respeto hacia la biodiversidad, el entorno y el medio ambiente.