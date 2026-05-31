¿Qué problemas tienen los jóvenes de la Isla Baja de Tenerife?: Estudiantes de Tenerife analizan la adicción a drogas y alcohol en la juventud de la Isla Baja

¿Qué problemáticas afectan a los jóvenes de la Isla Baja? Esta fue la primera pregunta que se plantearon los diez alumnos del ciclo de Integración Social del IES Garachico, que derivó en la hipótesis de que el principal problema de la juventud del noroeste de Tenerife está en la adicción a las drogas y el alcohol y en la falta de alternativas de ocio que les empuja al consumo. Siguieron diseñando y desarrollando la idea en la asignatura de Metodología y la presentaron al Laboratorio de Proyectos CIJ (Centro Insular de Juventud), un concurso impulsado por la Consejería de Juventud del Cabildo de Tenerife. Ganaron el primer premio, que consiste en el desarrollo de la investigación que aportará un diagnóstico final el 19 de junio, fecha en la que deben entregar los resultados.

Marina Dóniz, Julia Fuentes, Daniela Ospina y María Martín son cuatro de las estudiantes que se encuentran en el desarrollo del proyecto. Son vecinas de Buenavista del Norte, Icod de los Vinos y La Caleta de Interián, por lo que el territorio que investigan les toca muy de cerca. Afirman con contundencia que desde que se planteó la problemática de las drogas en la clase "todos lo vimos claro. Existe y es real. Decidimos ir por ahí". El objetivo principal del proyecto es "preguntarnos qué podemos hacer para redirigir estos hábitos de consumo hacia otras opciones y que no sea la única alternativa", plantea Fuentes.

María Pisaca

Ahora mismo realizan encuestas a los jóvenes de entre 14 y 16 años de Buenavista del Norte, Garachico y Los Silos. Las realizan en los centros educativos de Secundaria de los tres municipios, también en la casa de la Juventud correspondiente -aunque algunas se encuentran en obras o cerradas- y a los técnicos y dinamizadores de estas áreas u otros colectivos, como Mojo de caña, una asociación sin ánimo de lucro que presta servicios a la juventud, organiza actividades de voluntariado y ofrece alternativas de ocio a los más jóvenes de varias islas del Archipiélago y en otros puntos del país. Además de las encuestas y entrevistas, también cuentan con un grupo de discusión con alumnos de tercero de la ESO del instituto garachiquense.

Responder desde el anonimato

Las preguntas dirigidas a los jóvenes de la Isla Baja son anónimas y se realizan tras escanear un código QR, por lo que la intimidad para responder es total. Están diseñadas para conocer "los gustos, las necesidades reales, si saben que existen actividades, si conocen las casas de la juventud, si participan o no y por qué", comenta Martín. En cuanto a los técnicos, las entrevistas se orientan a la percepción que tienen en cuanto a la acogida de los jóvenes ante las actividades que proponen. "Queremos saber si creen que lo que están haciendo funciona o no", estima Dóniz.

La intención de este grupo ganador es clara: "Queremos que nuestro diagnóstico sirva para algo. No es solo nuestra opinión, ni una hipótesis. Les vamos a entregar lo que los jóvenes de la Isla Baja están diciendo: qué quieren o por qué no se apuntan a determinadas actividades. No se trata solo de preguntar, sino también de entender por qué no participan y qué habría que hacer para que se impliquen", manifiesta Ospina.

El diagnóstico aún no es claro y no saben si su hipótesis principal, en cuanto a las adicciones y la falta de ocio, es 100% real. No obstante, su experiencia y el desarrollo de la investigación les autoriza a asegurar que "la Isla Baja está muy limitada. Hay una barrera respecto a la zona metropolitana y otros municipios más poblados. Las actividades a las que pueden acceder los jóvenes de allí no son las mismas que se ofrecen en otros lugares", argumenta Martín. Límite que también está en el transporte, lo que les lleva a tener la certeza de que las posibilidades no son las mismas. "Al final, ¿hacia dónde enfocan estos jóvenes la diversión? Ir a la verbena, a la fiesta del pueblo en el que el ambiente está más cerca del consumo de ciertas sustancias. Es lo que ven como entretenimiento", expone Fuentes. Explican que la carencia de espacios o el cierre de los mismos propician estos comportamientos adictivos. "Si cierran los lugares que ya existen, todavía es más difícil atraer a los jóvenes a algo nuevo", dice Ospina y defiende que "si los jóvenes dan sus propias ideas y luego ven que se convierten en actividades, es más probable que participen".

No todos beben y fuman

"No es que el consumo esté asociado siempre al ocio juvenil, porque no todos los jóvenes beben y fuman. Pero sí es verdad que ese suele ser el momento en el que conviven y se relacionan. Es un ambiente de fiesta. Como es el ocio que tienen, es el que conocen", sostiene Fuentes en un halo de esperanza. Un sentimiento que depositan en las personas que se encargan de la dinamización de las casas de la juventud o en los responsables de asociaciones como Mojo de caña. "Tiene que haber una persona que impulse, coordine y dé una respuesta alternativa a los jóvenes", dice Ospina para hablar de la necesidad de referentes para los adolescentes. Reconocen que hay dinamizadores de casas de la juventud en esa lucha, pero tienen limitado el acceso a los centros educativos para dar a conocer los nuevos proyectos.

El trabajo está hecho, casi finalizado. La entrega de sus resultados arrojará una radiografía precisa de lo que piensan los jóvenes de entre 14 y 16 años de una de las zonas económicamente más deprimidas de Tenerife. "Ojalá que los políticos y los técnicos miren nuestro diagnóstico y se pongan manos a la obra para mover a la juventud de la Isla Baja. Queremos que escuchen nuestro trabajo y que lo pongan en práctica", piden en un llamamiento por alejar de los malos hábitos al futuro de la ciudadanía del Noroeste.