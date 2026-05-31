La Aemet avisa de más calor en Tenerife: las temperaturas rozarán los 30 grados este lunes en Canarias

Canarias afronta este lunes con tiempo mayoritariamente estable y un nuevo ascenso de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos en gran parte del archipiélago, aunque persistirán intervalos nubosos en las zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, especialmente durante la noche.

El aumento térmico será más notable en áreas del interior, donde los termómetros seguirán ganando grados. De hecho, la Aemet no descarta que se superen los 30 grados en zonas del sur de Tenerife y en medianías de Gran Canaria, en una jornada marcada también por el viento fuerte en varios puntos de las islas.

Tenerife podría alcanzar los 30 grados y registrar rachas muy fuertes

En Tenerife, la previsión apunta a intervalos nubosos en el norte por debajo de los 600-800 metros, con amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso y no se descarta alcanzar localmente los 30 grados en el litoral sur del área metropolitana, mientras que Santa Cruz de Tenerife registrará valores entre los 19 y los 26 grados.

El viento soplará moderado del norte y nordeste, con intervalos de fuerte intensidad en la vertiente sureste, el extremo noroeste y las medianías del sur de Anaga, donde podrían producirse rachas localmente muy fuertes durante la tarde.

El calor también gana terreno en Gran Canaria

Gran Canaria mantendrá abundante nubosidad en el norte durante buena parte del día, aunque con apertura de claros por la tarde. En el resto de la isla dominarán los cielos despejados. Las máximas subirán especialmente en zonas interiores y la Aemet prevé que se superen localmente los 30 grados en medianías del sureste y oeste. Además, el viento será fuerte en las vertientes sureste y oeste, con posibilidad de rachas muy intensas.

Lanzarote y Fuerteventura alternarán nubes en el norte y este con amplios claros durante la tarde, mientras que La Gomera, La Palma y El Hierro mantendrán nubosidad en las vertientes más expuestas al alisio y cielos despejados en el resto. En todas ellas persistirá el viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte intensidad y posibles rachas muy fuertes en las zonas más expuestas.

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Estado del mar

La situación marítima estará marcada por viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada en buena parte del archipiélago. En las costas del sur predominarán las brisas y el mar permanecerá más tranquilo.