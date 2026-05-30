La Policía Nacional lo confirma: cuidado con la llamada que usa a un familiar para robar dinero a los tinerfeños

Los delincuentes continúan innovando y utilizando nuevos métodos para obtener información personal y bancaria de sus víctimas. Para ello, llevan a cabo diferentes tipos de estafa y se van actualizando para que las personas estafadas no conozcan todos sus métodos. Sin embargo, las autoridades avisas a la sociedad sobre cómo intentan actuar.

La Policía Nacional ha alertado a los ciudadanos sobre la nueva estafa en la que pueden ser las víctimas. "¿Has oído hablar de la estafa “Shock Call”? Te hacen creer que un familiar ha causado un accidente y te piden dinero urgente", avisan.

¿Cómo funciona la estafa del `shock call´?

“Te hacen creer que un familiar ha causado un accidente y te piden dinero urgente. Se llama ‘shock call’ y se hacen pasar por agentes de la autoridad. Te harán creer que un familiar tuyo ha provocado un accidente causando la muerte de un bebé y que tienes que pagar para evitar que vaya a prisión”, explicas. Los delincuentes se aprovechan del estado de shock y nerviosismo de las víctimas para sustraerle la máxima cantidad de dinero posible. "Te citarán en un lugar próximo sin dejar que cuelgues para que no te dé tiempo a contactar con nadie", aseguran.

Consejos de la Policía Nacional

Ante este tipo de estafas, los agentes lanzan una serie de recomendaciones para que las víctimas eviten la trampa:

Las autoridades nunca solicitan pagos por teléfono

En España, las fianzas judiciales nunca se pagan a una cuenta particular

Desconfía de llamadas que utilicen un tono de urgencia y busquen retenerte

Además, la Policía Nacional insiste en la importancia de denunciar cualquier intento de fraude. De esta manera, podrán poner en previo aviso a la sociedad para que eviten caer en este tipo de engaños. "Mantén la calma, verifica siempre la información y no actúes con prisas", concluyen.