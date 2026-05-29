Parroquias del Norte y del Sur de Tenerife se organizan para ir a ver al papa León en el Puerto de Santa Cruz

“Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro...”. La estrofa, repetida durante décadas en convivencias, catequesis y celebraciones parroquiales, parece escrita ahora para describir lo que ocurre en Tenerife a menos de dos semanas de la visita del papa León XIV. Desde el norte y desde el sur de la Isla, parroquias enteras comienzan ya a movilizarse para acudir al encuentro con el pontífice el mediodía del próximo 12 de junio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La imagen empieza a repetirse en numerosos municipios de la diócesis: listas abiertas en las sacristías -hasta se brinda asesoramiento para los más legos de la informática a la hora de inscribirse- guaguas completas, reuniones improvisadas tras las misas, grupos de catequesis preparando vigilias y voluntarios ajustando horarios laborales para poder participar en un acontecimiento que muchos sacerdotes reconocen que jamás pensaron vivir en Tenerife. Porque desplazarse hasta la capital tinerfeña desde municipios como Adeje o Los Realejos supone para muchos casi una peregrinación digna de indulgencias si se consiguió guagua. Y más de uno reconoce ya entre bromas que, de no haber sido precavido reservando transporte hace semanas, hoy estaría haciendo novenas para conseguir una guagua libre.

Guaguas llenas desde el Sur

Uno de los ejemplos más visibles llega desde Adeje. Allí, las parroquias coordinadas por el sacerdote Agalac Alonso han logrado llenar ya seis guaguas y trabajan para conseguir una séptima. En total, alrededor de 330 personas viajarán desde el municipio sureño.

“Hay un enorme deseo de encuentro con el papa, no solo por una cuestión histórica, sino por la conciencia de encontrarnos con el sucesor de Pedro”, explica el párroco, que percibe en las comunidades parroquiales una movilización poco habitual. “Es impresionante ver cómo niños, jóvenes, adultos y ancianos quieren estar en este momento esencial de la fe como es la eucaristía”, resume.

En Adeje no solo se preparan desplazamientos. También se han organizado catequesis, encuentros de oración y vigilias para ayudar a los fieles a vivir espiritualmente la visita. Entre los propios voluntarios que colaborarán en el dispositivo papal hay parroquianos del municipio sureño que ya han comenzado su formación.

Agalac Alonso, vocación surgida en la Anaga profunda de la recordada Goya Alonso, pariente del cura, reconoce además que la visita de León XIV le toca también desde lo personal y sacerdotal. “Espero que el Señor me ayude a tener mayor claridad y adhesión a la fe y a fortalecer mi pobre ‘sí’ a la llamada que Jesús me hace cada día”, señala, convencido además de que la presencia del papa puede despertar inquietudes vocacionales entre los jóvenes.

Jorge Feliciano Concepción, en el centro, párroco en Los Realejos. / El Día

El Norte también se pone en camino

La misma movilización se vive también en el norte de Tenerife. En Los Realejos, el sacerdote Jorge Concepción Feliciano coordina ya cinco guaguas desde las parroquias de El Carmen y La Concepción para acudir a Santa Cruz. Unos 250 fieles viajarán desde el municipio norteño en una jornada que, además, coincide con día laborable.

“Es un acontecimiento único que probablemente no volverán a ver nuestros ojos”, reconoce el sacerdote palmero, que el año pasado cumplió 25 años de ministerio. “Nunca pensé que me tocaría preparar una parroquia para recibir al Papa en Tenerife”, admite.

Las parroquias realejeras comenzarán la próxima semana varias catequesis preparatorias y una vigilia de oración siguiendo los materiales distribuidos desde la organización nacional de la visita. Sin embargo, junto a la ilusión aparece también cierta incertidumbre logística. Muchas parroquias siguen pendientes de si podrán disponer de más guaguas o de cómo organizar los desplazamientos de voluntarios y fieles.

“Hay personas esperando para saber si pueden pedir el día en el trabajo y otras que se han dado de baja porque finalmente irán como voluntarios”, explica Jorge Concepción, que reconoce que incluso algunas parroquias se han quedado sin transporte disponible debido a la coincidencia con servicios escolares.

Pero por encima de las dudas organizativas, lo que predomina es el deseo de participar. “El Papa viene a confirmarnos en la fe, a alentarnos y a recordarnos que el Señor sigue caminando con nosotros”, resume el sacerdote.

Una Isla movilizada

Detrás de cada guagua completa hay historias pequeñas y silenciosas. Familias que ahorran para el viaje, mayores que nunca han visto a un papa en persona, niños empeñados en “ayudar al papa”, catequistas reorganizando horarios y voluntarios que madrugarán de madrugada para formar parte del dispositivo de acogida.

La visita de León XIV empieza así a transformar poco a poco el pulso cotidiano de muchas parroquias de Tenerife. Desde Adeje hasta Los Realejos, pasando por barrios, pueblos y núcleos rurales, la Iglesia tinerfeña se pone literalmente en camino.

Y mientras las listas siguen creciendo en las parroquias y aún quedan flecos por resolver, la vieja canción vuelve a cobrar sentido entre guaguas reservadas, vigilias y reuniones pastorales. Porque esta vez, de verdad, el norte y el sur caminarán juntos (como hermanos, diría otro clásico) al encuentro... del papa.

Charo, voluntaria de Adeje. / El Día