Olga Sanfiel: «Quiero una FEPECO cercana a las empresas y a la realidad»

Después de muchos años como vicepresidenta de la patronal de la construcción y una larga experiencia en el sector, ahora asume la presidencia de FEPECO. Más allá del cargo y de la representación institucional, ¿quién es realmente Olga Sanfiel?

Soy una persona trabajadora, muy constante y comprometida con Canarias y con este sector. Llevo muchos años viviendo la construcción desde dentro, no solo desde la parte institucional, sino desde la realidad diaria de una empresa, de los problemas, de las preocupaciones y de las decisiones difíciles que muchas veces hay que tomar. Además, creo que mi trayectoria me ha dado una visión bastante amplia de la realidad. He sido trabajadora por cuenta ajena, autónoma y empresaria. He vivido etapas muy distintas y eso hace que entienda muy bien lo que significa sacar adelante una empresa, mantener puestos de trabajo o asumir responsabilidades cuando las cosas no vienen fáciles. Soy una persona cercana, muy exigente conmigo misma y bastante resiliente. La vida y el sector también te enseñan eso. Creo mucho en escuchar, en dialogar y en intentar construir soluciones, porque al final detrás de cada empresa hay personas, familias y muchísimo esfuerzo. Y afronto esta etapa con mucho respeto.

La construcción está tradicionalmente considerada como un sector masculinizado. ¿Siente especial responsabilidad por ser la primera mujer presidenta de la patronal de la construcción?

La responsabilidad la siento sobre todo por el sector y por el momento que estamos viviendo, más que por el hecho de ser mujer. Es verdad que la construcción ha sido históricamente un sector muy masculinizado, pero afortunadamente eso está cambiando. Cada vez hay más mujeres en puestos de responsabilidad, en dirección, en gestión y también dentro de las propias empresas constructoras. Pero sinceramente, yo nunca he querido estar en un sitio por ser mujer. Siempre he creído que las responsabilidades hay que asumirlas desde el trabajo, la experiencia y la capacidad de aportar. Eso sí, entiendo que pueda tener un valor simbólico importante. FEPECO cumple casi 50 años y que por primera vez una mujer asuma la presidencia refleja también una evolución del propio sector y de la sociedad. Y si eso sirve para que otras mujeres vean que también pueden formar parte de este mundo, pues me sentiré orgullosa. Pero lo que realmente quiero es estar a la altura de lo que necesita el sector.

¿Cómo definiría su relación personal con el sector de la construcción? ¿Es una vocación heredada, aprendida o construida con el tiempo?

Construida totalmente con el tiempo. Yo llegué al sector hace más de veinte años y, sinceramente, nunca pensé que acabaría dedicando mi vida a esto. Pero llegó la crisis de 2008 y, como les pasó a muchísimas familias, tuvimos que luchar muchísimo para salir adelante. Ahí aprendí lo que realmente significa este sector. Aprendí lo duro que puede llegar a ser, pero también la capacidad de resistencia que tiene la gente que trabaja en él. Después de tantos años, de tantas dificultades y también de tantos aprendizajes, terminé enamorándome profundamente de la construcción. Porque al final este sector no solo construye edificios. Construye hogares, oportunidades, empleo y futuro. Y cuando entiendes eso, ya no lo vives simplemente como un trabajo.

Hace unas semanas de su nuevo nombramiento, pero ¿cuáles van a ser los principales retos al frente de FEPECO?

Tenemos muchísimos retos encima de la mesa y algunos son realmente urgentes. La emergencia habitacional es probablemente uno de los más importantes. Canarias necesita vivienda y necesita capacidad de respuesta. Pero también tenemos problemas muy serios, como la falta de mano de obra, el absentismo laboral o la cantidad de obras que están quedando desiertas por la burocracia o porque los precios actuales ya no se ajustan a la realidad del sector. A veces, da la sensación de que el sistema va mucho más lento que las necesidades reales que tiene la sociedad. Hay que sentarse, dialogar y buscar soluciones reales. Porque la construcción no es el problema; muchas veces es parte de la solución.

¿Cuál será su sello personal al frente de FEPECO?

Probablemente la cercanía y el trabajo en equipo. Yo no entiendo otra forma de trabajar. Creo mucho en rodearte de personas que sepan, que aporten y que incluso sean mejores que tú en muchas cosas. Eso fortalece cualquier proyecto. Quiero una FEPECO cercana a las empresas, útil y muy conectada con la realidad. Una organización que escuche, que acompañe y que también sea capaz de defender con firmeza lo que necesita el sector. Y me gustaría también ayudar a modernizar la imagen de la construcción.