Nueva batalla campal en Tenerife: suspendido un partido de cadetes por una invasión de campo con golpes y gritos
El encuentro de vuelta por el ascenso a Cadete Preferente entre la UD Campana y el Arcángel San Miguel B, disputado en Tíncer, terminó en un bochornoso altercado sobre el césped
El fútbol base de Tenerife ha vuelto a ser escenario de un lamentable incidente. La noche de este pasado viernes, 29 de mayo de 2026, el campo de fútbol de Tíncer albergó una nueva batalla campal que obligó al colegiado a suspender el encuentro ante la gravedad de los hechos.
La tensión del choque terminó por desbordarse cuando un grupo de aficionados invadió el terreno de juego. A partir de ese momento, el césped se convirtió en el escenario de una vergonzosa secuencia que integró gritos, golpes y caídas entre los presentes.
Por el momento, no han trascendido los motivos exactos o los acontecimientos específicos que desencadenaron la trifulca. Este nuevo altercado vuelve a manchar la imagen del deporte formativo en el Archipiélago, una problemática que se ha venido repitiendo de manera reiterada en los últimos tiempos.
Un tenso duelo por el ascenso de categoría
El partido de este viernes no era un enfrentamiento cualquiera. Sobre el terreno de juego se citaban dos de los conjuntos más destacados de la categoría, la Unión Deportiva Campana y el Arcángel San Miguel B. Ambos clubes habían firmado una gran temporada regular y se encontraban disputando la eliminatoria decisiva para lograr el ascenso a la categoría Cadete Preferente.
La eliminatoria venía condicionada por el resultado del encuentro de ida, disputado el pasado 24 de mayo en el sur de Tenerife, donde el conjunto sureño se había impuesto con autoridad por un marcador de tres goles a cero (3-0).
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