Migrantes de Las Raíces preparan con clases de español e "ilusión" su encuentro con el papa León XIV

El último día de su próxima estancia en España, el papa León XIV visitará el centro de acogida de 'Las Raíces', en Tenerife. El Sumo Pontífice mantendrá un encuentro con migrantes en el centro, una pequeña charla para la que ellos ya se preparan con clases de español y la "ilusión" de estar ante una visita "histórica".

Accem es la asociación encargada de gestionar esta instalación desde 2021. Su labor este tiempo ha consistido en atender a diferentes perfiles de personas migrantes que alcanzaron Canarias después de una larga travesía por la ruta atlántica, una de las vías de acceso irregular más peligrosas y mortíferas del mundo, huyendo de situaciones "complejas" en sus países de origen y con el anhelo de encontrar una vida mejor.

Es el caso de Musa y Kebba, dos jóvenes migrantes de origen gambiano y senegalés que arribaron a 'Las Raíces' hace poco menos de un mes tras una dura travesía en el mar a bordo de una embarcación precaria. Una vez en Canarias, y aún estando ya en España y en la UE, son conscientes de que persisten las dificultades, entre ellas las situaciones de racismo: "En cualquier lugar, tienes que tener gente mala y buena", advierte Musa.

Cinco años de gestión

"Estos cinco años de gestión han sido muy complejos, muy diferentes, con muchos cambios, con diferentes realidades y dificultades", recuerda en una entrevista concedida a Europa Press el responsable regional de la Asociación, Francisco Navarro, que apela a la evolución habida tras la emergencia migratoria en 2021, situación por la que se activó este centro, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Subraya, por ejemplo, uno de esos principales "cambios" que habrían propiciado un punto de inflexión en la presión asistencial en Tenerife: cómo El Hierro se convirtió, en 2023, en la "principal receptora" de llegadas.

Navarro tampoco olvida las alteraciones en el perfil del migrante que arriba al centro. Según puntualiza, en sus inicios de gestión, entre 2021 y 2022, 'Las Raíces' recibía un mayor flujo de personas migrantes de origen marroquí y argelino, sin embargo, con el tiempo, comenzaron a llegar más senegaleses, gambianos y malienses.

"También hemos visto que la gente que llegaba era cada vez más joven. Se trataba de chicos y chicas en adolescencia. Y aunque aquí solo acogemos a hombres adultos, sí que hemos notado una mayor presencia de chicos de entre los 18 y 20 años de edad", ha puntualizado Navarro, que ha señalado cómo la situación actual de calma, con "llegadas mucho más reducidas", permite que los procedimientos para la detección de menores funcionen "mejor".

3.500 plazas de acogida

Frente a las críticas recibidas por las "malas" condiciones de los migrantes en 'Las Raíces', la Asociación admite hoy la evolución en sus infraestructuras, recursos técnicos y humanos tras cinco años de gestión, aunque defiende la labor ejecutada en sus comienzos a pesar de las limitaciones: "Se hizo lo que se pudo", comenta.

Migrantes que salen el exterior a pasear o tomar el aire son preguntados por su día a día en este centro, así como por experiencias en él, pero algunos evitan contestar o bien son motivados a no hacerlo por parte de otros compañeros migrantes con los que conviven. Sin embargo, otros sí exponen a Europa Press con aparente seguridad que, a su juicio, las condiciones en este centro de acogida son "buenas", así como el personal que los atiende.

'Las Raíces' gestiona unas 3.500 plazas, si bien su ocupación actual se cifra en 500 personas, atendidas por 350 trabajadores de Accem. "Ahora mismo, en Canarias, no existe una presión migratoria que ponga en riesgo la capacidad de la red de acogida. Tiene músculo, y estamos preparados para una contingencia", expone Navarro.

"Sabemos que es este un centro grande, sabemos que es un centro que, además, ha generado dudas, pero nosotros hacemos un trabajo bastante respaldado por toda nuestra trayectoria, con 30 años de experiencia. Los propios chicos nos agradecen el acogimiento y el trabajo que hacemos", argumenta el responsable regional de Accem.

24 horas al día

Para hacer frente a las necesidades de esta instalación tinerfeña, que opera las 24 horas del día y los siete días de la semana, Accem se apoya en un equipo multidisciplinar que reúne trabajadores sociales, abogados, integradores sociales y un equipo sanitario y psicológico, además de personal de mantenimiento y de gestión.

"Nuestro trabajo se basa en intervenir vulnerabilidades, detectar personas con posible edad avanzada, posibles víctimas de trata de seres humanos y solicitantes de protección internacional. También hacemos talleres informativos, impartimos clases de castellano, a lo que se suman los encuentros con otras asociaciones, porque nos interesa que las personas participen activamente en esa integración en el país de acogida", añade Navarro.

Según Accem, la "piedra angular" de 'Las Raíces' sigue siendo las clases en español, que incluyen talleres de "contextualización" con formación sobre el contexto político y socioeconómico del país de acogida, una acción que se entiende "fundamental" para "aterrizar" en esa nueva realidad con la que conviven estos migrantes.

Visita del papa León XIV

El papa León XIV visitará el Centro de Acogida de 'Las Raíces' este 12 de junio. Será su primera parada en la isla de Tenerife. El lugar servirá al Pontífice para hacer una "aproximación" a la realidad en la que estos migrantes viven, de forma que se prevé la realización de un encuentro con un grupo de ellos en las instalaciones.

"Hay algunos (migrantes) que son cristianos, y ya se están preguntando si pueden estar en la visita. Hay bastante ilusión", confiesa el director regional de Accem, que detalla que los chicos, que aún no saben hablar español, ya se preparan "pequeñas frases" en clases para poder tener una breve conversación con papa León XIV.

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El programa del viaje del papa León XIV a Tenerife, tras su paso por Gran Canaria, incluirá además un encuentro con entidades vinculadas a la integración de migrantes en La Laguna, un recorrido por las calles del municipio de La Laguna, un paseo en papamóvil por Santa Cruz de Tenerife y una misa en el Puerto capitalino.