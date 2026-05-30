La fábrica de Dios: las monjas claras de La Laguna elaboran las hostias para la misa del papa León XIV en Tenerife

No ocuparán ninguno de los miles de asientos previstos en la misa que oficiará el Papa al mediodía del próximo 12 de junio ni aparecerán en las retransmisiones televisivas ni participarán en los actos públicos de la visita pontificia. Sin embargo, estarán presentes en el instante más importante de la celebración.

La fábrica de Dios

Tras los muros del Monasterio de Santa Clara de La Laguna, las monjas clarisas llevan semanas trabajando contrarreloj para preparar cerca de 40.000 formas eucarísticas destinadas a la comunión que se repartirá durante la misa del Papa. Una labor silenciosa que convierte al convento en una peculiar fábrica donde no hay ruido de maquinaria ni producción en cadena, sino oración, paciencia y trabajo artesanal.

Cuando la madre abadesa comunicó a la comunidad el encargo realizado por la Diócesis de Tenerife, la respuesta fue inmediata. «Sí, todas, sí, sí, sí, con mucho gusto», recuerda Sor Belén Prieto. A sus 83 años, continúa siendo una de las religiosas más activas del monasterio y participa tanto en la elaboración de las formas como en el mantel para el altar de la misa del Papa y el repostero que colgará del balcón del Obispado.

Hostias elaboradas de forma artesanal

Las clarisas llevan décadas suministrando hostias a parroquias y capillas de toda Canarias. El procedimiento apenas ha cambiado con el paso del tiempo. Todo comienza con una sencilla mezcla de harina y agua que, tras ser cocida, da lugar a las láminas de pan ácimo.

Después llega la parte más minuciosa del trabajo. Las hermanas revisan las formas una a una, descartando cualquier pieza con una burbuja, una grieta o una mínima imperfección. Luego las cuentan, las pesan y las distribuyen en paquetes calculados al detalle.

Para la misa de León XIV han optado por formas de cuatro centímetros de diámetro, ligeramente más grandes de lo habitual. La decisión responde a criterios prácticos: facilitar el reparto de la comunión entre las decenas de miles de asistentes que se espera participen en la celebración.

Así se elaboran las hostias para la misa del papa León XIV en Tenerife / E. D.

Mucho más que hostias

Pero la actividad del convento no termina en la elaboración de las hostias. En otra estancia del monasterio avanza también la confección del mantel de lino que cubrirá la mesa del altar papal. Se trata de una pieza elaborada conforme a la tradición litúrgica, rematada con encajes y cosida puntada a puntada por las religiosas.

Junto a ella toma forma otro de los símbolos de la visita. Un repostero de brocado blanco, adornado con galones dorados y presidido por el escudo pontificio, que colgará del balcón principal del Obispado de Tenerife durante la estancia del Papa en La Laguna.

Orar mientras trabajan

La madre abadesa, Sor Pilar Climent, recuerda que estos trabajos forman parte del carisma histórico de la orden. No se trata únicamente de una labor artesanal. «Sobre esta tela de lino se va a hacer presente Jesús en la eucaristía de las manos del Sumo Pontífice», explica.

Y hay algo más que acompaña cada forma, cada costura y cada bordado: la oración. Las religiosas aseguran que todo cuanto sale del monasterio lo hace acompañado de una plegaria por quienes lo recibirán o contemplarán.

Es la particular fábrica de Dios en Tenerife, donde el silencio también trabaja.