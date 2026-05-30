Emilio José Navarro Castanedo: «Culminamos una actuación histórica para mejorar el agua en la costa»

¿Cómo celebra Santiago del Teide el Día de Canarias y qué significa para el municipio?

El Día de Canarias es, sobre todo, una oportunidad para celebrar lo que somos junto a nuestra gente y también con quienes nos visitan, para que conozcan y compartan nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra manera de vivir. En un municipio tan amplio y diverso como Santiago del Teide, que va desde las medianías hasta la costa, queremos que esta celebración llegue a todos los rincones, con actividades pensadas para vecinos y visitantes. Por ello, hemos preparado una programación especial que comenzó ayer día 29, y que continuará hoy y hasta mañana domingo 31 de mayo, con propuestas culturales, musicales y tradicionales en distintos núcleos del municipio.

El producto de proximidad y la amplia oferta gastronómica es un atractivo muy potente para Santiago del Teide. ¿Qué valoración puede hacer sobre este sector?

Nuestros productores son fundamentales porque mantienen vivo el sector primario y elaboran productos de enorme calidad y excelencia. Fuimos el primer municipio en contar con una marca gastronómica propia y los resultados están siendo magníficos. Hoy vemos cómo muchas personas visitan Santiago del Teide durante un fin de semana para disfrutar de nuestra gastronomía, y eso demuestra el gran trabajo que están realizando tanto productores como restauradores. Además, el sector hotelero ha entendido perfectamente la importancia del producto de kilómetro cero y cada vez son más los establecimientos que incorporan producto local en sus menús, generando una conexión directa entre turismo, gastronomía y sector primario. Aun así, somos conscientes de que hace falta seguir apoyando al sector. Desde el Ayuntamiento hemos impulsado distintas líneas de apoyo al sector primario y hemos trabajado especialmente en fomentar la incorporación de jóvenes. Gracias a la formación y a los programas desarrollados, ya vemos nuevas incorporaciones en ámbitos como la apicultura o la viticultura. Estamos satisfechos con los avances, pero sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer y queremos seguir creciendo.

El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha logrado desbloquear una reivindicación histórica para mejorar la calidad del agua en la zona costera. ¿Qué se ha conseguido exactamente?

Una de las reivindicaciones históricas más importantes de la zona costera de Santiago del Teide ha sido siempre la mejora de la calidad del agua, y hoy podemos decir que estamos dando un paso decisivo para resolver definitivamente ese problema. Hemos culminado una actuación fundamental dentro del ciclo integral del agua que permitirá mejorar notablemente el suministro a cientos de vecinos y establecimientos de la costa. Después de muchos años de trabajo, planificación técnica, inversiones y gestiones administrativas, el Ayuntamiento ha conseguido disponer de la conexión y el suministro eléctrico necesarios por parte de ENDESA para poner en funcionamiento los nuevos grupos de presión instalados en los depósitos de San Francisco y El Cruce. Gracias a ello, ya se ha iniciado el suministro de agua desalada a distintas zonas costeras del municipio. Esta actuación supone una mejora considerable en la calidad del agua potable, un incremento del caudal y de la presión del suministro, así como una mayor estabilidad del servicio en épocas de alta demanda. Además, nos permite modernizar una infraestructura estratégica para el municipio y seguir avanzando hacia un modelo hidráulico más eficiente y sostenible. Pero este avance no se queda únicamente en la mejora del abastecimiento. Forma parte también de un objetivo mucho más amplio: alcanzar el vertido cero y completar definitivamente el saneamiento integral del municipio. Estamos muy cerca de que la depuradora comarcal funcione a pleno rendimiento, lo que permitirá eliminar los vertidos al mar y seguir mejorando la calidad ambiental de nuestro litoral.

El deporte sigue siendo un atractivo más en Santiago del Teide. ¿Qué supone una nueva edición de la Carrera Vertical Subida del Panadero y de la XXIX edición de la Travesía a Nado?

Son eventos consolidados en el municipio que nos sirven para la práctica deportiva y también la dinamización económica, con muchos deportistas y visitantes que hacen que el municipio esté lleno y que genere economía, sobre todo, en temporada baja de turismo. Para la Subida del Panadero, hemos abierto las inscripciones para una prueba que se celebrará el próximo 8 de agosto desde las 18:00 horas. La salida se realizará desde la plaza Abelardo González de Tamaimo con dirección a El Retamar, seguidamente se pasa por Las Manchas y finaliza en Arguayo, concretamente, en la plaza de dicha localidad. Para la travesía a nado, con las inscripciones también abiertas, se celebrará el sábado 11 de julio a partir de las 17:00 horas, siendo uno de los actos más del III Festival Tenerife Vive+ Santiago del Teide. El recorrido de la prueba será de 950 metros aproximadamente, con salida en la playa de La Arena y finalizando en la playa de Puerto de Santiago.