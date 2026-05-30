Dónde hacer la compra en Tenerife este 30 de mayo: estos son los supermercados y centros comerciales abiertos

El 30 de mayo es una jornada especial para todos los canarios, pues se festeja el Día de Canarias. A lo largo de toda la jornada se celebrarán distintas actividades para conmemorar que el 30 de mayo de 1983 tuvo lugar la primera sesión del Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, lo que supuso el inicio de la autonomía política de Canarias tras décadas de reivindicaciones y negociaciones con el Estado español. Sin embargo, muchos se preguntan : ¿qué supermercados y centros comerciales abren en Tenerife el Día de Canarias?

Lo primero que hay que decir es que no todos los establecimientos aplicarán el mismo criterio de apertura durante esta jornada festiva. Algunos supermercados abrirán con horario especial, otros mantenderán su actividad normal durante la jornada y hay centros comerciales que estarán disponibles para quienes necesiten realizar compras de última hora o aprovechar el día libre (si lo tienen).

Según la información disponible en las distintas webs de estas grandes superficies, este 30 de mayo abrirán varios espacios comerciales en Tenerife, entre ellos Alcampo La Laguna, Alcampo La Villa, El Corte Inglés de Tres de Mayo, Centro Comercial Meridiano, Las Pirámides de Martiánez, Siam Mall y Centro Comercial Añaza Carrefour.

Alcampo La Laguna y Alcampo La Villa abren este 30 de mayo

Entre los establecimientos con apertura prevista para este Día de Canarias se encuentra Alcampo La Laguna, que abrirá sus puertas de 9.00 a 22.00 horas.

También abrirá Alcampo La Villa, en La Orotava, con un horario más amplio, de 9.00 a 23.00 horas.

Mercadona abrirá hasta el mediodía

En el caso de Mercadona, las tiendas abrirán hasta el mediodía. Esto significa que quienes quieran comprar en esta cadena deberán organizarse durante la mañana, ya que la apertura no se extenderá durante toda la jornada.

El Corte Inglés de Tres de Mayo tendrá horario especial

Otro de los centros comerciales que abrirá este 30 de mayo será El Corte Inglés de Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife. No obstante, El Corte Inglés de Tres de Mayo avisa de que tendrá un horario especial de 9.30 a 21.30 horas.

Otros centros comerciales abiertos en Tenerife el Día de Canarias

Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife, abrirá de 10.00 a 22.00 horas. También figura entre los espacios abiertos Las Pirámides de Martiánez, en Puerto de la Cruz, con horario de 10.00 a 21.30 horas.

Noticias relacionadas

En el sur de la isla, Siam Mall también abrirá durante la jornada. Asimismo, el Centro Comercial Añaza Carrefour estará abierto este 30 de mayo.