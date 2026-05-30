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La Aemet avisa de nubes, posibles lloviznas y rachas fuertes de viento este domingo en Tenerife

La previsión meteorológica mantiene los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lluvias débiles durante la madrugada y viento intenso en varias zonas expuestas

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada marcada por los intervalos nubosos en el norte de Tenerife y del resto de islas montañosas, donde no se descartan lloviznas débiles y ocasionales durante las primeras horas del día. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque podrían registrarse ligeros ascensos en medianías y zonas altas.

Además, el viento soplará con intensidad moderada del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas localmente muy fuertes en vertientes expuestas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro, especialmente durante la tarde.

Tenerife mantiene el riesgo de rachas fuertes y algunas lloviznas en el norte

En Tenerife, la Aemet espera cielos nubosos por debajo de los 900 o 1.000 metros en la vertiente norte, con baja probabilidad de lloviznas débiles en medianías durante la madrugada. A medida que avance la jornada se abrirán amplios claros, mientras que el resto de la isla permanecerá poco nuboso.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, aunque las máximas podrían subir ligeramente en medianías. Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 25 grados de máxima y 19 de mínima.

El viento del nordeste será moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste y en las medianías de la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte durante la tarde.

Así será el tiempo en el resto de Canarias

En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en el norte, con posibilidad de alguna llovizna débil de madrugada y apertura de claros durante la tarde. Las rachas más intensas se esperan en las vertientes sureste y oeste.

La Palma mantendrá abundante nubosidad en el norte y este durante buena parte de la mañana, mientras que La Gomera registrará una situación similar en su vertiente norte. En ambas islas son probables rachas fuertes de viento en zonas expuestas.

En Lanzarote y Fuerteventura, las nubes serán más abundantes a primeras horas antes de dar paso a cielos más despejados. El viento también ganará intensidad durante la tarde, especialmente en áreas interiores y en Jandía.

El Hierro alternará intervalos nubosos en el norte con amplios claros durante el resto de la jornada, aunque también podría registrar rachas fuertes en los extremos de la isla.

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El estado del mar

En el mar continuará el predominio del viento del norte y nordeste, con fuerza 5 a 6 y puntualmente 7 mar adentro en algunos sectores durante la tarde. La situación dejará fuerte marejada en amplias zonas del archipiélago, mientras que en áreas resguardadas del suroeste predominarán condiciones más tranquilas con marejadilla.

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