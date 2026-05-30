La Aemet advierte de un cambio en el tiempo en Tenerife: habrá rachas de viento muy fuertes en Anaga
Los termómetros oscilarán entre los 19 y 24 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Tenerife una jornada con cielos nubosos en general, alguna lluvia débil y temperaturas en ligero ascenso.
El fenómeno más significativo será el viento, que podrá soplar con rachas muy fuertes en algunos puntos de Anaga.
A nivel general, el archipiélago espera, por debajo de los 1000-1200 metros, cielos nubosos que pueden ir acompañados de alguna llovizna de carácter débil en medianías.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
En el norte, por debajo de los 1100-1200 metros, cielos nubosos que pueden ir acompañados de alguna llovizna débil y ocasional en medianías, principalmente en el nordeste. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en la vertiente oeste durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste y en medianías de la vertiente sur de Anaga, donde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 24
LA GOMERA
En el norte, por debajo de los 1100 metros, cielos nubosos que pueden ir acompañados de alguna llovizna débil y ocasional en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste donde localmente son probables las rachas muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 25
LA PALMA
En el norte y este, por debajo de los 1100-1200 metros, cielos nubosos que pueden ir acompañados de alguna llovizna débil y ocasional en medianías, y que tiende a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en cumbres. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste donde son probables rachas localmente muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 22
EL HIERRO
Intervalos nubosos en el norte que tiende a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 17
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