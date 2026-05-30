«No pierdan el acento»: Santa Cruz entrega sus premios por el Día de Canarias

El recordado grupo musical Soul Sanet dejó este sábado un consejo muy propio para el Día de Canarias y en unos tiempos en los que la identidad del Archipiélago parece vivir tiempos difíciles: «Por favor, el acento canario no lo pierdan». La aportación la realizó entre los dos temas que interpretó en la santacrucera plaza de La Candelaria durante la entrega de los Premios Santa Cruz-Día de Canarias, de los recibió uno de ellos.

El también cantante Besay Pérez, la Asociación Cultural Tajaraste, la Asociación Cultural, Musical y Deportiva Guachipanduzitos y el activista social Julio Francisco Tacoronte fueron el resto de galardonados en una cita con la que la capital puso el cierre a la jornada de actos que había comenzado desde por la mañana.

«Es un honor y un orgullo», expresó Besay Pérez, antes de lanzar una declaración de amor a la ciudad. Su agradecimiento resumía el de todos los premiados. Y se lanzó con el ‘¡Ay, Santa Cruz!’, la célebre pieza de Los Huaracheros: «Qué lindo está Santa Cruz / cuando va muriendo el día. / Cruza el aire una folía, / allá por el horizonte».

Música de Soul Sanet

Hubo más música de la mano de Soul Sanet: ‘Suave’ y ‘Haces que mi corazón se pare’, aquel videoclip que a principios de los 2000 se emitía en los cortes publicitarios de televisión, cuando había un puñado de canales y cualquier producción de este tipo la acababa conociendo todo el mundo. De hecho, la formación musical nacida en el Barrio de La Salud recordó este sábado las posibilidades que dan las nuevas tecnologías, mientras que en los años 90 había que ir «con el disco debajo del brazo» hasta Madrid.

Las canciones de José Vélez y una exhibición pirotécnica concluyeron una tarde-noche en la que se palpaban las ganas de pasarlo bien en las calles de la capital. «Hay mucha más gente de la que me esperaba», opinó Santiago de la Rosa sobre lo que estaba viendo en las inmediaciones del escenario. «Hay bastante afluencia aquí pero también en otras zonas, como por los alrededores de la calle de La Noria», manifestó este vecino de Somosierra que se animó a pasar una tarde familiar en el centro.

También se encontraba por allí un matrimonio de turistas madrileños que destacó el «buen ambiente». «Somos de Madrid, nos estamos quedando en un apartamento en el Puerto de la Cruz y esta tarde hemos estado primero en La Laguna y ahora aquí», explicaron José María Rodríguez y Paloma Pérez. «Nos ha gustado lo que hemos visto, con mucha gente con la ropa tradicional de Tenerife», expresaron. «Ya hemos probado las papas arrugadas y los mojos de Tenerife y nos han gustado mucho», agregaron sobre dos señas de identidad.