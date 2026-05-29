Preparativos de la visita de León XIV al Archipiélago
Dos mil voluntarios recibirán camiseta y mochila para organizar la visita del Papa León XIV a Tenerife
El material oficial para los voluntarios del viaje papal a Tenerife, que incluye camisetas y mochilas, ha llegado a la isla y se repartirá tras una jornada formativa
Una camiseta blanca, un gorro y una pequeña mochila. Esa será toda la “retribución” que recibirán los cerca de dos mil voluntarios que participarán de forma altruista en la organización de la visita del papa León XIV a Tenerife el próximo 12 de junio.
Después de más de tres meses de reuniones y de semanas de trabajo casi diario en la Oficina de Información del viaje, los colaboradores vivieron este viernes 29 de mayo su particular día de Reyes con la entrega de la equipación oficial que utilizarán durante los actos públicos.
La organización del dispositivo
Las cajas llegaron el jueves por la tarde a la Casa Mesa, en la calle de La Carrera de La Laguna, convertida desde hace semanas en uno de los centros neurálgicos de la organización. A partir de ahora comenzará repartirse las camisetas, mochilas y distintivos que permitirán identificar a los voluntarios según las áreas en las que prestarán servicio: información, comunicación, accesibilidad, asistencia sanitaria o coordinación logística. Los responsables de grupo contarán además con chalecos identificativos.
La entrega del material coincidirá con una nueva jornada de formación centrada en comunicación y en el manejo de los walkie-talkies con los que permanecerán coordinados durante la visita papal.
El traslado de la equipación hasta Tenerife fue posible gracias a la colaboración del agente aeroportuario La Mancha Swiftair, que transportó gratuitamente el material hasta el Aeropuerto de Los Rodeos. Ya en la Isla, la distribución quedó en manos de la empresa Jesuman, habitual colaboradora del Obispado de Tenerife.
48 horas de adoración
La jornada de este viernes servirá también para abrir otro de los actos vinculados a la visita de León XIV. Desde las 19:00 horas, la capilla del Seminario Diocesano acogerá el inicio de 48 horas ininterrumpidas de adoración ante el Santísimo Sacramento por los frutos espirituales del viaje papal.
La iniciativa concluirá el domingo con una última Hora Santa guiada por el seminario diocesano junto a comunidades religiosas, movimientos y fieles de la diócesis, en una cuenta atrás que la Iglesia tinerfeña vive ya como un acontecimiento histórico.
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