29 de mayo... día de Reyes para los dos mil voluntarios del papa en Tenerife que reciben su equipación

Una camiseta, un gorro y una pequeña mochila es toda la ‘retribución’ que recibirán los casi dos mil voluntarios que se han inscrito de forma altruista para ponerse al servicio de la organización de la visita del papa León XIV a Tenerife el próximo viernes 12 de junio.

Después de más de tres meses de reuniones y con una dedicación casi diaria en las últimas semanas atendiendo la Oficina de Información del viaje y colaborando en toda la tramoya previa, así como formándose en materia de seguridad, primeros auxilios y comunicación, los voluntarios vivieron esta mañana su particular día de Reyes, por más que hoy sea 29 de mayo.

La equipación de los voluntarios

Ya la tarde del jueves 28 llegaron a la oficina instalada en la Casa Mesa, en el número 9 de la calle de La Carrera, las cajas con el ‘uniforme’ que lucirán los colaboradores del Papa en todos los actos públicos para facilitar su identificación: camiseta blanca y una banda a modo de estola de diácono que varía de color según el área asignada para facilitar información a fieles y visitantes, servicios sanitarios, comunicación, staff o accesibilidad. Los responsables de grupo suman además un chaleco identificativo.

Hasta el reparto incluyó consigna personalizada por voluntario, pues la entrega de la equipación coincidió con una nueva jornada de formación, en este caso centrada en comunicación, para instruir a los miembros del equipo en el manejo de los walkie-talkies que permitirán mantener localizados a los colaboradores y preparados para atender cualquier necesidad que surja durante la visita papal.

La empresa Jesuman reparte las camisetas y los gorros, recién llegados de Madrid. / El Día

El traslado de todo el material que comenzó a repartirse desde hoy fue posible gracias al agente aeroportuario de La Mancha Swiftair, que lo hizo llegar gratuitamente al Aeropuerto de Los Rodeos. Ya en Tenerife, la recogida y distribución corrió a cargo de Jesuman, otra de las firmas que colabora de forma habitual con el Obispado de Tenerife.

48 horas de adoración por la visita papal

Por aquello de que a Dios rogando y con el mazo dando, la tarde de este viernes 29 arrancará además otra de las iniciativas ligadas a la visita de León XIV. Desde las 19:00 horas, la capilla del Seminario Diocesano acogerá el inicio de 48 horas ininterrumpidas de adoración ante el Santísimo Sacramento por los frutos espirituales de la visita papal.

La convocatoria, organizada por la Vicaría para la Vida Consagrada y apoyada logísticamente por la Fraternidad de Servidores del Corazón Sacerdotal de Jesús, culminará el domingo 31 con una última Hora Santa guiada por el seminario diocesano.

En ella participarán distintas formas de vida consagrada, movimientos, grupos parroquiales y fieles de toda la diócesis que quieran unirse “alzando la mirada orante” por los frutos espirituales y vocacionales de una visita que la Iglesia tinerfeña vive ya como un acontecimiento histórico.

Porque detrás de cada gran acto multitudinario no solo hay protocolos, escenarios y dispositivos de seguridad. También hay cientos de personas anónimas que llevan semanas trabajando en silencio para que todo salga adelante. Y en Tenerife, buena parte del alma de la visita del Papa tendrá precisamente el rostro discreto de esos voluntarios. De todas las edades y para cualquier servicio, como incide el coordinador general de los voluntarios, Pedro López.