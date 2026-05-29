Veranos del Taoro, Summer Pop y Noctámbula celebran el Día de Canarias con un 30% de descuento

Encaro Factory lanza una campaña especial este sábado, 30 de mayo, con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura a todos los canarios y canarias. La iniciativa ofrecerá un descuento exclusivo durante 24 horas (hasta las 23:59 de la noche) coincidiendo con el Día de Canarias. Las entradas se podrán adquirir a través de las webs oficiales de los festivales y de la plataforma Tomaticket.

Esta acción especial estará activa exclusivamente durante las 24 horas del sábado 30 de mayo, finalizando esa misma noche a las 23:59 horas del Día de Canarias, una campaña lanzada con el objetivo de facilitar a los canarios y canarias la adquisición de sus entradas mediante un descuento muy especial, disponible a través de las webs oficiales de los festivales y de la plataforma Tomaticket.

Veranos del Taoro celebra su edición 2026 del 18 al 20 de junio en el Parque de La Sortija en el Puerto de la Cruz. El festival trae a Tenerife a la gran diva de Broadway, Patti LuPone, quien lidera la programación en el espacio Laurel de Indias con su aclamado espectáculo Songs From a Hat (19 de junio). Este mismo escenario contará además con la actuación de Anabel Alonso con La mujer rota (18 de junio) y Lola Herrera con Camino a la Meca (20 de junio).

Por su parte, el espacio Arboleda acogerá En Estado de Show, de la humorista canaria Yanely Hernández (18 de junio); Señoras y Señoras, con María Guerra y Mariola Cubells (19 de junio); y Madonna a la carta, con Melisa T. (20 de junio), completando una programación que volverá a convertir el festival en uno de los grandes encuentros culturales de Canarias.

30 POR CIENTO VERANOS DEL TAORO / La Provincia

El descuento del 30 por ciento por el Día de Canarias se extenderá también a Noctámbula ,que celebrará su primera edición el 12 de septiembre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. El festival reunirá a algunos de los nombres más destacados de la escena electrónica internacional, como Symphony of Unity —el proyecto sinfónico nacido en el universo Tomorrowland—, Matt, de Meduza, y la DJ internacional B Jones. La cita apostará además por una producción técnica y visual de gran formato concebida para transformar el recinto en una experiencia inmersiva y multisensorial.

Por su parte, Summer Pop Tenerife celebrará su primera edición el 13 de septiembre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. El festival presenta un cartel de primer nivel que cuenta con el artista grancanario Lucho RK, uno de los principales reclamos y nombre clave en la actual escena urbana internacional. Asimismo, la programación destaca el regreso a los escenarios insulares de Ruslana. El cartel se completa con el grancanario Danny Romero, pionero del sonido urbano en las islas; el talento de Lewis Potter; Playacoco; y figuras consagradas como Álvaro de Luna y Leire Martínez, en una ambiciosa propuesta que reunirá a un total de 20 artistas con actuaciones en directo. Las entradas se pueden adquirir a través de las páginas web de todos los festivales y en la plataforma Tomaticket.

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Sobre Encaro Factory

Encaro Factory es una firma especializada en producción de eventos y dirección artística. La compañía desarrolla proyectos de gran formato que combinan diseño conceptual, escenografía y programación cultural, con el objetivo de transformar espacios y crear experiencias singulares dentro del sector del ocio y el entretenimiento.