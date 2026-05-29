Tenerife acoge el encuentro nacional de Mercas

Tenerife se ha convertido durante 48 horas en el epicentro de la estrategia alimentaria nacional. Los días 27 y 28 de mayo, la empresa pública Mercasa ha celebrado la reunión anual de las Direcciones Generales de las 24 Unidades Alimentarias que integran la Red de Mercas de toda España. Con Mercatenerife como anfitriona, este encuentro institucional ha servido para poner sobre la mesa los grandes desafíos que afronta el sector: la formación especializada, la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica.

El evento, que ha congregado a los máximos responsables de las infraestructuras logísticas alimentarias del país, subraya el papel crítico que estas entidades desempeñan no solo en el abastecimiento, sino en la transformación del modelo productivo hacia esquemas más responsables. Las jornadas han estado marcadas por un espíritu de colaboración público-privada, buscando soluciones conjuntas a problemas estructurales como el relevo generacional y la gestión eficiente de los residuos.

Un modelo de éxito internacional

La delegación de Mercasa y de la Red de Mercas fue recibida oficialmente en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife. Durante el acto, el vicepresidente de la corporación insular, Lope Afonso, dio la bienvenida a los asistentes destacando la singularidad de Mercasa como «una red única en Europa y una referencia internacional».

Afonso aprovechó su intervención para reivindicar el papel estratégico de Mercatenerife en el contexto tinerfeño. «Es un auténtico modelo de éxito que se perfila como una plataforma estratégica», afirmó. Según el vicepresidente, estas instalaciones no solo sirven para poner en valor el producto local, sino que son piezas fundamentales para garantizar la soberanía alimentaria en un territorio fragmentado como el archipiélago, impulsando además el desarrollo económico y el empleo en el sector primario de la isla y del conjunto del territorio nacional.

Por su parte, Valentín González, presidente de Mercatenerife y consejero insular de Sector Primario, reforzó esta visión aportando datos que confirman la solidez de la infraestructura. González destacó que Mercatenerife cerró el pasado ejercicio 2025 con los mejores resultados económicos en sus 51 años de historia. «Hoy somos un elemento de apoyo fundamental para el producto local, albergando a más de 600 agricultores y a un centenar de empresas que operan diariamente en nuestras instalaciones», señaló.

Formación y economía circular: Los ejes del cambio

El núcleo de la reunión de Direcciones Generales se ha articulado en torno a mesas de trabajo técnicas. La primera de ellas se centró en la necesidad urgente de impulsar la formación especializada en toda la Red. El objetivo es doble: por un lado, la captación de talento joven en un sector que requiere de nuevas habilidades digitales y logísticas; por otro, asegurar un relevo generacional que garantice la continuidad de la actividad agraria y comercial.

Lope Afonso y Valentín González reciben a la delegación de la Red de Mercas de España|ED/LOT

La segunda mesa de trabajo abordó la gestión de residuos, un pilar básico de la economía circular. Los directivos analizaron estrategias para la reducción del desperdicio alimentario y técnicas para la valorización de desechos orgánicos. En un contexto donde los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) son ya una exigencia normativa y social, la Red de Mercas busca liderar la transición hacia un modelo que genere valor económico sin comprometer el entorno natural.

Experiencias sobre el terreno

Más allá de los debates técnicos, la agenda incluyó visitas de campo para conocer la realidad del sector primario canario. Los directores generales visitaron una explotación de plátanos, cultivo emblemático de las islas, donde pudieron observar de primera mano prácticas de sostenibilidad aplicada. Entre ellas, destacaron los sistemas de optimización del uso del agua y la mejora de la eficiencia productiva en condiciones de orografía compleja.

Asimismo, la delegación realizó una visita guiada por las instalaciones de Mercatenerife, encabezada por su director, Alejandro Fernández Pombo. Durante el recorrido, los asistentes comprobaron la operatividad de la planta tinerfeña y su capacidad para integrar a pequeños productores locales en una cadena de distribución de gran escala.

Compromiso con el futuro

La clausura del encuentro corrió a cargo del presidente de Mercasa, José Miñones Conde, quien agradeció la hospitalidad de Mercatenerife y resaltó la importancia de estos foros para generar un diálogo útil entre los distintos actores de la cadena. La celebración de estas jornadas en Tenerife no solo refuerza el peso específico del archipiélago en el sistema alimentario nacional, sino que consolida la apuesta por la innovación como eje de desarrollo a largo plazo.

En definitiva, la reunión de las 24 Unidades Alimentarias deja una hoja de ruta clara: el futuro de la alimentación pasa por una gobernanza sólida, la cohesión social y la creación de un impacto positivo en el medio ambiente, principios que ya forman parte del ADN de la Red de Mercas en su camino hacia 2030.