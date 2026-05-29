Sprint final para lanzarse a la PAU: las bibliotecas de Tenerife se llenan de estudiantes que apuran las últimas horas del examen

A menos de tres días para que arranquen las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en toda Canarias, las bibliotecas viven su particular agosto. En su interior, desde hace cerca de un mes se repite la misma imagen jornada tras jornada: sillas ocupadas desde primera hora de la mañana, alumnos deambulando por los pasillos para estirar las piernas y mesas llenas de libros, apuntes, ordenadores y tablets. En la sala del Tenerife Espacio de las Artes (TEA), los nervios están a flor de piel. En el ambiente, el estrés, la concentración y la frustración se entremezclan con las ganas de verano y de poner fin a una etapa fundamental de la vida estudiantil.

En las inmediaciones, también hay jóvenes que, entre tema y tema, aprovechan para tomar un café y para evadirse por unos minutos de lo que ha sido su rutina en las últimas semanas. Otros, en cambio, entran con prisa y con miedo de que se les eche el tiempo encima. Mientras, en una esquina –en busca de algo de sombra–, Laura Oliva y Brenda Acosta repasan juntas el temario casi por última vez.

Estudiar con amigos es el método más común entre los jóvenes

La primera de ellas aspira a entrar en Enfermería o Veterinaria, dos carreras muy demandadas que le obligan a estudiar por la mañana y por la tarde. "Necesito sacar buena nota, por eso me enfoco, sobre todo, en las asignaturas que ponderan doble, Biología la llevo muy bien y Matemáticas es la más floja", resalta. Asimismo, esta alumna del IES Teobaldo Power confiesa que han sido unas semanas muy duras y que, aunque en casa la apoyan mucho, lo que más le ayuda es ir a la biblioteca con una compañera.

La mayoría pasa el día en la biblioteca y solo hace un parón para comer algo al mediodía

A Acosta, en cambio, la rama sanitaria no le convence, por lo que intentará acceder al Doble Grado de ADE y Marketing de la Universidad Europea. "Yo solo necesito aprobar, aun así, estoy estudiando mucho para ver si consigo una beca", apunta. Para lograrlo, la joven del Nuryana se ha dividido la jornada en tres franjas de estudio: una primera por la mañana, hasta el mediodía; una segunda, por la tarde; y una última, después de cenar.

Nervios razonables, pero no para todo el mundo

En una situación similar está Nika Simón, alumna del Hispano Británico. "Yo hice el bachillerato de Ciencias Sociales, y aunque mi intención es estudiar fuera de España y solo necesito un cinco, llevo semanas preparándome", detalla. Al principio, esta joven que aspira a convertirse en psicóloga apenas notaba la presión. "Pero ahora que cada vez está más cerca empiezo a encontrarme más nerviosa, de hecho voy a entrar ya a estudiar", confiesa mientras recoge su bolso para regresar a la biblioteca.

Estos nervios, aunque razonables, no terminan por aparecer en todo el mundo. Por ejemplo, Fabián Martín, del IES El Sobradillo, está mucho más seguro ahora que cuando comenzó a estudiar. Claro que gracias a su media de Bachillerato solo necesita sacar un cinco para entrar en la carrera de sus sueños: Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

Por su parte, Javier Villavicencio, estudiante del Liceo Francés, también está relajado. Gracias a que en su instituto organizan un examen similar a la PAU en Francia, ha conseguido descartarse de asignaturas. "Solo me preparo tres y estoy llevándolo bien", cuenta. Con todo ello, la cuenta atrás es ya imparable. Eso sí, las bibliotecas permanecerán llenas hasta el último día y tras el silencio y los apuntes, por fin llegará el verano para esta generación de estudiantes.