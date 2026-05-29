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¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Cine, música y eventos deportivos centran la programación

Romería de Los Realejos 2025, archivo.

Romería de Los Realejos 2025, archivo. / María Pisaca

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película.

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas,  ¿Qué te dice esa naturaleza?, la nueva película del director surcoreano Hong Sang-soo. El filme, que se presentó en el Festival de Cine de Berlín, narra el primer encuentro de un joven con la familia de su novia con la que lleva tres años saliendo, desvelando sus tensiones y secretos. Ha Seongguk, Kwon Haehyo, Cho Yunhee, Kang Soyi y Park Miso encabezan el reparto de este trabajo que habla sobre la belleza, sobre el amor y también sobre las pequeñas miserias. ¿Qué te dice esa naturaleza? se proyecta en versión original en coreano con subtítulos en español.

Música

Los Sabandeños celebran en La Laguna el cierre a la gira de su 60º aniversario, ofreciendo una selección de sus temas más emblemáticos. Realizarán un recorrido musical por seis décadas de historia en las que han sido referentes de la música tradicional canaria y de diferentes latitudes. La cita será este sábado, a las 20:00 horas, en el Teatro Leal.

Día de Canarias

Este sábado, 30 de mayo, se celebra el Día de Canarias y, para conmemorarlo, los municipios de la isla han programado más de un centenar de actos. Bailes de magos, ferias del vino, música folclórica o actividades infantiles son algunas opciones que podrás encontrar. Conoce todos los actos en este enlace.

Tradiciones

Y, por si fuera poco, Los Realejos vivirá uno de sus días grandes con la celebración de su romería. Este domingo, tras la celebración de la eucaristía en la parroquia matriz del Apóstol Santiago, saldrá la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. A su término, habrá una verbena amenizada por las orquestas Sabrosa, Tropin y Grupo LD.

Noticias relacionadas y más

Deportes

La jornada deportiva del fin de semana viene de la mano del CD Tenerife Femenino, que se enfrentará al RC Deportivo en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro será el domingo, a partir de las 12:00 horas.

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