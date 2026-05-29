Rosa Dávila saca pecho de la movilidad en el Debate del Estado de Tenerife: "Los tiempos de viaje en la TF-5 han bajado entre un 10% y un 12%"

El Salón de Plenos del Cabildo de Tenerife ha acogido la celebración del Debate del Estado de la Isla, una sesión marcada por el balance de gestión en la que la presidenta insular, Rosa Dávila, ha defendido con firmeza los resultados de su estrategia de movilidad. Según los datos expuestos por la mandataria, las iniciativas implantadas para fomentar el transporte público están dando sus frutos, logrando una reducción de entre el 10% y el 12% en los tiempos de viaje en la Autopista del Norte (TF-5), específicamente en el tramo que conecta Los Realejos con el área metropolitana.

Dávila ha subrayado que, desde el inicio del mandato en 2023, el uso de la guagua y el tramvía ha experimentado un crecimiento notable, restando paulatinamente protagonismo al coche privado. Comparando el cuatrimestre de enero a abril con el mismo periodo de hace tres años, el sistema de datos insular refleja esta mejoría en las dos grandes autopistas, impulsada por la incorporación de más de 120.000 nuevos usuarios al sistema público de transportes. Sin embargo, la presidenta ha marcado un reto ambicioso para la próxima década: lograr que 150.000 personas más abandonen el vehículo privado.

Colas en la TF 5 a la altura de Los Rodeos / E.D. / L.P.

Una estrategia integral de 5.000 millones de euros

Para sostener este cambio de modelo, el grupo de Gobierno del Cabildo ejecuta una planificación a largo plazo equiparable a la de las grandes regiones metropolitanas de Europa. Esta estrategia integral cuenta con 100 actuaciones estratégicas y una previsión de inversión que supera los 5.000 millones de euros destinados a infraestructuras viarias, ferroviarias, intercambiadores e inteligencia artificial aplicada al tráfico.

Entre los hitos y medidas desglosados en el pleno destacan:

Pasarela Peatonal Padre Anchieta: Ubicada en La Laguna, su apertura ya ha agilizado la circulación diaria de 41.000 vehículos.

Ubicada en La Laguna, su apertura ya ha agilizado la circulación diaria de 41.000 vehículos. Movilidad universitaria: El escalonamiento en los horarios de entrada a la Universidad de La Laguna (ULL) ha generado reducciones de entre el 10% y el 15% en los trayectos de la TF-5. Se espera que su aplicación a partir de septiembre traiga nuevas mejoras.

El escalonamiento en los horarios de entrada a la Universidad de La Laguna (ULL) ha generado reducciones de entre el 10% y el 15% en los trayectos de la TF-5. Se espera que su aplicación a partir de septiembre traiga nuevas mejoras. Infraestructuras: Avances en los proyectos de los terceros carriles de la TF-1 y la TF-5, junto a la modernización de los enlaces de Chafiras y el Polígono del Valle de Güímar.

Avances en los proyectos de los terceros carriles de la TF-1 y la TF-5, junto a la modernización de los enlaces de Chafiras y el Polígono del Valle de Güímar. Flota y personal: Refuerzo del servicio público con la compra de más de 350 nuevas guaguas, la creación de 100.000 expediciones adicionales y la contratación de 160 conductores.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Davila, en el acto de apertura al público de la Pasarela de Padre Anchieta.| | ED/LOT / E. D.

La oposición censura la vivienda y la persistencia de las colas

A pesar de los datos optimistas del Gobierno, los grupos de la oposición se han mostrado muy críticos con la realidad diaria de la isla. El portavoz del Grupo Socialista, Aaron Afonso, ha recordado a la presidenta que le queda un año para cumplir sus promesas electorales y le ha afeado la falta de gestión en áreas sensibles. Afonso ha lamentado que los programas de vivienda no se hayan puesto en marcha, la ausencia de las 2.800 plazas residenciales públicas prometidas y ha sentenciado que «las colas las sigue sufriendo esta isla». Asimismo, ha exigido un equilibrio territorial para que todos los tinerfeños reciban las mismas inversiones.

Por su parte, la consejera de Vox, Ana Salazar, ha remarcado que Tenerife posee un enorme potencial estratégico, pero lastrado por «problemas estructurales» ante los que ha pedido actuar con responsabilidad y sentido común. Salazar ha afirmado que su formación no realizará una oposición destructiva, apoyando las medidas útiles y señalando aquello que frene el desarrollo insular.

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Los portavoces del Gobierno, José Miguel Ruano (CC) y Lope Afonso (PP), han cerrado filas en torno al discurso "ilusionante" y de futuro de la presidenta. Lope Afonso ha enfatizado el giro político respecto al anterior mandato, especialmente en materia de vivienda, donde ha puesto en valor el Bono Alquiler Joven, los planes Activa Suelo y Activa Vivienda, y la propuesta de que el Cabildo actúe como avalista para los jóvenes que compran su primera casa.