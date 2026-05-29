Rosa Dávila dibuja una Tenerife idílica y el PSOE le pincha la «burbuja» en el Debate sobre el Estado de la Isla

7.000 millones en inversiones, 5.000 viviendas públicas y un 50% menos de presión humana en los espacios naturales. Y también numerosas carreteras terminadas y un turismo más respetuoso con el entorno. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila (CC), dibujó este viernes la Tenerife de la próxima década durante el Debate sobre el Estado de la Isla. Lo hizo en 32 páginas en las que combinó esa mirada hacia adelante con un análisis optimista de los últimos años. «Nos encontramos con una administración del siglo pasado; ahora sí somos un portaviones que marca la dirección», manifestó.

La Tenerife idílica de Dávila no pareció convencer al PSOE. «Si los tinerfeños están siguiendo el pleno, se estarán preguntando: ¿en qué isla está viviendo esta gente?, ¿de qué nos están hablando?», expresó el portavoz del grupo socialista, Aarón Afonso. «Y podrán concluir que la clase política que los está gobernando vive en una burbuja, aislada de los problemas que a diario viven miles de tinerfeños», apostilló, antes de lamentar un discurso «autocomplaciente, grandilocuente, poco realista y bastante alejado de la calle».

Las anteriores son las dos principales posturas de un debate en cuatro actos: alocución sin límite de tiempo de Rosa Dávila, tres rondas de intervenciones, defensa de las propuestas y votación. «Las sociedades que avanzan no se limitan a gestionar el día a día. Son las que entienden que el futuro no aparece de repente: el futuro se prepara. Se decide. Se construye mucho antes de que llegue», empezó la presidenta insular.

7.000 millones para inversiones

Dávila destacó que el Cabildo ha ejecutado más de 1.000 millones de euros en inversiones durante los últimos tres años y que Tenerife tiene ya en marcha transformaciones que movilizarán más de 7.000 millones de euros en infraestructuras, movilidad, sostenibilidad, agua, innovación y desarrollo económico. Sostuvo que se está entrando en «una nueva etapa» y que los macrodatos lo reflejan. «La Isla cuenta con 460.700 personas con empleo –más que nunca en la historia– después de haber creado 54.040 puestos de trabajo en estos tres años, el equivalente a todos los habitantes de un municipio como Granadilla», planteó.

Y siguió Dávila bosquejando ese futuro a diez años en unos tiempos de crecimiento desbocado de la población (un cuarto de millón de ciudadanos –empadronados– más durante el siglo XXI) y preocupación social con el territorio, la identidad y la crisis habitacional. «Hoy, este equipo de gobierno está impulsando la mayor movilización de vivienda pública y vivienda asequible que han visto las actuales generaciones», aseveró. Su previsión es que en los próximos tres años se entreguen casi 1.300 casas de promoción pública y viviendas protegidas gracias a los convenios y programas en marcha en toda la Isla. «Y, de seguir a este ritmo, movilizaremos 5.000 viviendas adicionales en la próxima década», remachó.

Mención aparte merece la movilidad. «Tenerife está empezando a planificar su movilidad como lo hacen las grandes regiones metropolitanas europeas», afirmó. «La pasarela peatonal del Padre Anchieta simboliza esa nueva manera de intervenir», mantuvo Dávila, al tiempo que consideró que tras la puesta en marcha de esta infraestructura se ha producido una «mejora indiscutible» de la fluidez del tráfico y que el anillo peatonal es ya «un icono de la arquitectura para todos los tinerfeños».

Coches compartidos, mejores autopistas, el anillo cerrado...

Fue precisamente en materia de movilidad donde llegaron las frases que probablemente mejor reflejan el tono de su discurso: «La Tenerife de la próxima década será una isla moderna, con fomento del coche compartido, autopistas más acordes a sus necesidades, con carriles bus-VAO inteligentes, un anillo insular cerrado, con aeropuertos renovados y ampliados, con intercambiadores más modernos, con trenes que unan la capital con el Norte y con el Sur de la Isla y con un puerto de la ciudad de Santa Cruz mejor integrado en la fisionomía de la ciudad, que permita abrirla al mar». No se quedó ahí. «Tenerife se está moviendo mejor», resaltó, y cifró en 120.000 los tinerfeños que desde 2023 son nuevos usuarios de guaguas y tranvías. También dijo que en la autopista del Norte (TF-5) el tiempo de viaje se ha reducido de Los Realejos al Área Metropolitana entre un 10% y un 12%, mientras que en la del Sur (TF-1), de Santa Cruz a Costa Adeje, esa disminución es del 25%.

Sostenibilidad, aguas, sector primario, residuos, ciencia... fueron otros lugares por los que transitó Dávila antes de que comenzase el intercambio de pareceres con la oposición, especialmente con el PSOE. Aarón Afonso vio en las palabras de Dávila una enmienda a la totalidad a la gestión de CC en Canarias y Tenerife. «Hay que recordar que han gobernado 30 de los últimos 34 años», apostilló, e indicó que actualmente hay más personas con trabajo en Tenerife, pero que estas muestran mayores dificultades para llegar a final de mes. Además, se detuvo en el problema de la vivienda y en la necesidad de «topar los precios al alquiler».

El portavoz socialista le recordó a Rosa Dávila la promesa incumplida de resolver las colas en los «famosos 90 días», y le afeó que no se ha puesto en servicio ninguna plaza pública residencial. «El plan de emergencia hídrica fue un fracaso», criticó, y reprochó que las políticas seguidas con el campo han llevado a la pérdida de suelo cultivado.

El malestar que sus manifestaciones generaron en la presidenta insular se materializaron sobre todo en una acusación: «Ha costado mucho arrancar el motor de un coche que ustedes quisieron gripar intencionadamente». Los principales planteamientos del PP y Vox también tuvieron como blanco al PSOE. «Ustedes han hablado aquí de políticos que viven aislados de la realidad y generan desafección. Con la que está cayendo... Y tienen el cuajo de venir a hablar de la política insular y referirse en esos términos», expresó el vicepresidente del Cabildo y portavoz del grupo popular, Lope Afonso. «A veces uno no sabe si escucha un mitin político o un manual de cómo parece pobre y no serlo», dijo también en clave nacional Ana Salazar (Vox), que antes había puesto el foco en los «problemas estructurales» de Tenerife.