El restaurante de este municipio de Tenerife donde el choco y el calamar sahariano sorprenden a sus clientes

En Tenerife hay restaurantes que se caracterizan por contar con una variedad de opciones en su carta con las que buscan complacer el paladar de sus comensales. Uno de esos establecimientos se encuentra en el municipio de Candelaria y se llama Restaurante La Patrona, un lugar perfecto para quienes busquen cocina canaria tradicional, pescados y carne a la brasa en la isla.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y han compartido la experiencia con sus seguidores, destacando la generosidad de las raciones. "Las raciones son muy abundantes y el precio es muy acorde", comentan.

Platos que conquistan en cada bocado

Uno de los primeros platos que llamaron la atención fue la ensalada elaborada con pollo crujiente, tomate, lechuga, almendras y reducción de miel y mostaza. "Esta es la ensalada que está arrasando, están todos los clientes batallando para que la pongan en carta", comentan en el vídeo antes de probarla. Tras degustarla, no dudan en afirmar que "tienen que dejarla en carta ya".

Entre las especialidades se encuentra el choco que sorprende por su tamaño y se sirve acompañado de mojo verde, papas arrugadas y ensalada. "Pensé que al ser tan grande iba a estar duro, pero la verdad que está muy rico", explica Joana.

También disfrutaron de calamar sahariano, una de las propuestas más populares del establecimiento, que además puede pedirse entero o en anillas, y también viene acompañado de la guarnición. "Está superblando", destacan.

Cocina canaria y carne a la brasa

Más allá de los pescados, La Patrona ofrece una amplia carta tradicional en la que pueden faltar elaboraciones de la gastronomía canaria y carnes a la brasa. Entre sus opciones aparecen el escaldón, el queso asado o las garbanzas.

Como propuestas de carne a la brasa se pueden degustas desde parrilladas para compartir hasta opciones individuales como chuletas, bichillo o costillas.

Horario y ubicación

Restaurante La Patrona se encuentra en la calle el Balo, 1, en el municipio de Candelaria. Además, se caracteriza por ofrecer servicio en terraza y ser un local pet-friendly.

Abre todos los días, pero su horario varía dependiendo el día:

De lunes a jueves de 12:30 a 19:30 horas

Viernes y sábados de 12:30 a 22:40 horas

Domingos de 12:30 a 16:30 horas

"Nos ha sorprendido las malas reseñas que arrastran de antes y creemos que es injusto por lo bien que se come", aseguran tras su visita.