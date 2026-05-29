Quirónsalud Costa Adeje afianza su liderazgo en pediatría integral

El cuidado pediátrico ha evolucionado hacia un modelo más preventivo, cercano y personalizado, donde el objetivo no solo es tratar enfermedades, sino acompañar el crecimiento y desarrollo del menor desde el nacimiento hasta la adolescencia. En ese contexto, el servicio de Pediatría en Hospital Quirónsalud Costa Adeje se ha consolidado como uno de los centros de referencia en seguimiento pediátrico integral, apostando por una atención continuada que sitúa a las familias y al bienestar infantil en el centro de la asistencia sanitaria.

Revisiones del niño sano en Tenerife

El seguimiento del niño sano Hospital Quirónsalud Costa Adeje constituye una de las herramientas más importantes de la pediatría moderna. Se trata de revisiones periódicas destinadas a supervisar el crecimiento y desarrollo del menor y detectar precozmente posibles alteraciones físicas, neurológicas, emocionales o conductuales. En el Hospital Quirónsalud Costa Adeje, este control se realiza de forma individualizada, teniendo en cuenta la edad, el entorno familiar, los antecedentes médicos y los hábitos de vida de cada paciente.

La doctora Elgin Radtke, especialista y reputada pediatra infantil en Costa Adeje, destaca que estas revisiones “permiten acompañar el desarrollo del niño de forma global, no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional y social”. Durante las consultas, el pediatra analiza parámetros como el peso y la talla, pero también evalúa el desarrollo psicomotor, el lenguaje, la alimentación, el descanso, el comportamiento y la salud emocional del menor.

Revisiones pediátricas en Costa Adeje: Detección precoz y crianza

Uno de los aspectos más relevantes del seguimiento pediátrico es la capacidad para detectar problemas que, en ocasiones, pasan desapercibidos en el entorno familiar. Retrasos del desarrollo, alteraciones visuales o auditivas, dificultades del lenguaje, trastornos nutricionales o problemas emocionales pueden identificarse antes de que provoquen síntomas evidentes.

Las revisiones también son un espacio fundamental para resolver dudas relacionadas con la crianza, la vacunación, el sueño, la alimentación o la conducta infantil. Especialmente durante los primeros meses de vida, cuando el crecimiento del bebé avanza a gran velocidad y muchas familias necesitan orientación profesional.

En esta etapa, los especialistas supervisan aspectos clave como:

Crecimiento físico: Peso, Talla Perímetro craneal e hidratación.

Alimentación y adaptación respiratoria y digestiva, visión y audición .

Reflejos neonatales y tono muscular.

Sueño y conducta/interacción con padres.

Seguridad y prevención: Sueño seguro, prevención de accidentes, Humo/Tabaco

Las consultas pediátricas abordan además inquietudes habituales relacionadas con la lactancia materna, las tomas, el llanto o los cuidados básicos del recién nacido.

Control pediátrico infantil en Tenerife: Neurodesarrollo y crecimiento

El primer año de vida es especialmente importante desde el punto de vista del neurodesarrollo. El pediatra comprueba si el bebé sostiene la cabeza, fija la mirada, sonríe, se sienta, gatea, inicia la marcha o desarrolla el lenguaje dentro de los márgenes esperados para su edad. La identificación precoz de alteraciones neurológicas o psicomotoras permite actuar con rapidez y aumentar las posibilidades de éxito terapéutico.

A medida que el niño crece, las revisiones continúan desempeñando un papel clave en el control de su evolución física, emocional y social. Durante la etapa preescolar y escolar, los especialistas supervisan el crecimiento corporal, la postura, la salud musculoesquelética, la visión, la audición, el aprendizaje, los hábitos alimentarios, el descanso nocturno, la actividad física y la socialización.

Es precisamente en estas edades cuando comienzan a detectarse algunos de los problemas más frecuentes de la infancia actual, como el sedentarismo, la obesidad infantil o el exceso de tiempo frente a pantallas. Las revisiones permiten intervenir de forma temprana y ofrecer recomendaciones personalizadas para fomentar hábitos de vida saludables.

Alimentación, sueño y vacunación: Los pilares de la salud

La prevención activa en el centro hospitalario se sostiene sobre tres ejes fundamentales que se evalúan de forma continua en cada consulta:

Control de la alimentación: Los especialistas asesoran sobre lactancia materna, alimentación complementaria, dieta equilibrada, hidratación y prevención de la obesidad infantil, entendiendo que muchos hábitos que condicionarán la salud futura se adquieren durante la infancia.

Los especialistas asesoran sobre lactancia materna, alimentación complementaria, dieta equilibrada, hidratación y prevención de la obesidad infantil, entendiendo que muchos hábitos que condicionarán la salud futura se adquieren durante la infancia. Higiene del sueño: El descanso ocupa un lugar prioritario. Los problemas de descanso pueden afectar al desarrollo, el comportamiento, el rendimiento escolar y la salud emocional del menor. Las revisiones permiten detectar alteraciones y orientar a las familias sobre rutinas saludables.

El descanso ocupa un lugar prioritario. Los problemas de descanso pueden afectar al desarrollo, el comportamiento, el rendimiento escolar y la salud emocional del menor. Las revisiones permiten detectar alteraciones y orientar a las familias sobre rutinas saludables. Calendario de vacunación: La vacunación continúa siendo una de las medidas más eficaces para prevenir enfermedades graves durante la infancia. Los profesionales supervisan su cumplimiento y resuelven dudas de las familias basándose en evidencia científica actualizada.

Signos de alarma y atención continuada

Junto al seguimiento ordinario, los pediatras insisten en la importancia de reconocer determinados signos de alarma que requieren atención urgente. Entre ellos destacan:

Dificultad respiratoria.

Fiebre alta persistente en bebés pequeños.

Somnolencia excesiva o convulsiones.

Vómitos o diarreas persistentes o signos de deshidratación.

Dolor intenso o inconsolable

Reacciones alérgicas graves

Alteración del estado de consciencia o comportamiento.

Traumatismos importantes

Desde el equipo de Pediatría Hospital Quirónsalud Costa Adeje defienden que la pediatría actual debe ir más allá de la atención puntual a la enfermedad. "Como pediatra, es muy gratificante acompañar a los pacientes y a sus familias a lo largo de los años. Esta continuidad crea una relación de confianza mutua y permite conocer de cerca las necesidades, el entorno y las particularidades de cada niño, ofreciendo así una atención más individualizada y humana. Muchos de mis pacientes acuden desde los primeros meses de vida y continúan hasta la adolescencia, lo que convierte el seguimiento pediátrico en un vínculo muy especial”, declara la doctora Elgin Radtke

El objetivo es construir una vigilancia continuada que permita prevenir, acompañar y anticiparse a posibles problemas de salud, reforzando además el vínculo de confianza entre el especialista, el menor y su familia. Una visión integral que convierte el seguimiento del niño sano en una herramienta esencial para garantizar un desarrollo saludable desde la infancia hasta la adolescencia.