La Policía Nacional lo confirma: este fraude tras reservar tus vacaciones de verano puede vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños

El verano está a la vuelta de la esquina y muchos tinerfeños han comenzado a planificar sus vacaciones con el objetivo de desconectar de la rutina y exprimir al máximo los días de libranza durante los meses de más calor. Sin embargo, incluso en esta época aparecen los ciberdelincuentes para aprovecharse de las reservas vacaciones de los ciudadanos.

La Policía Nacional ha querido alertar a los ciudadanos sobre las posibles estafas a las que se pueden enfrentar cuando realicen las reservas para las vacaciones de verano. "Te contamos en qué consiste para que no te conviertas en víctima".

Cuidado con la estafa que busca arruinar tus vacaciones

"Has reservado un viaje a través de internet y a las pocas horas te llega este mensaje desde tu banco", comienza la Policía Nacional. Cuando contratas la reserva de un viaje como puede ser el vuelo, el alojamiento o las excursiones, y tras ello, el teléfono comienza a recibir una serie de descuentos y avisos sobre planes para hacer durante la escapada.

No obstante, hay un mensaje que alerta a muchos ciudadanos y es el del banco. Después de haber cerrado la reserva, algunas personas puede ser víctimas de un fraude y recibir un mensaje de texto "informando de la domiciliación del pago del dinero de tu reserva y un número de teléfono al que debes llamar para contactar con ellos".

El menaje es supuestamente del banco y en él se notifica a la víctima que un mensaje importante en el que se le reclama una "Domiciliación de 3.000 euros en cuenta cargo de Viaje desconoce operación llame a..., departamento Ref-091009", muestran las autoridades.

“Cuidado, es una estafa. Tu banco nunca te pedirá que le llames a través de un mensaje de texto. Y, mucho menos, te pedirá datos sensibles", avisa el agente. Además, insisten en que este tipo de mensaje suelen utilizar un tono de urgencia con el objetivo de que la persona estafada actúe con rapidez para efectuar el pago.

Los ciberdelincuentes se aprovechan de las vacaciones de muchos ciudadanos para estafarlos y terminar arruinándoselas. Por ello, es importante mantenerse informado y "recuerda que en caso de duda acude a la Policía Nacional", concluyen.