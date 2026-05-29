Párkinson Tenerife alerta del aumento de casos, retrasos diagnósticos y desigualdad

La directora de la Asociación Párkinson Tenerife, Nayra González, ha alertado este viernes del aumento de casos de párkinson en Canarias, los retrasos en el diagnóstico, la insuficiencia de recursos asistenciales y la desigualdad territorial en el acceso a la atención especializada.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, González ha señalado que la entidad, que cumple 25 años en 2026, ha acompañado a más de 1.500 familias y solo en 2025 realizó más de 12.000 intervenciones, con atención sistemática diaria o semanal a unas 200 personas con párkinson y sus familias.

La responsable de la asociación ha indicado que la lista de espera de la entidad "casi iguala" al número de personas atendidas, una situación que atribuyó a la falta de cobertura del sistema público. "Hacemos lo que el sistema no hace", ha afirmado González, quien ha advertido de que mientras una persona espera atención especializada "la enfermedad no espera".

También ha denunciado retrasos de entre cinco y siete años en la confirmación diagnóstica, pese a que el párkinson puede estar avanzando décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas. Por ello, ha reclamado una mayor formación en atención primaria para identificar signos precoces y establecer circuitos rápidos de derivación hospitalaria.

González ha advertido además del incremento de casos de inicio temprano, con personas menores de 50 años, lo que exige una respuesta adaptada a situaciones laborales, familiares y económicas distintas a las asociadas tradicionalmente a la enfermedad. Asimismo, ha alertado sobre revisiones médicas excesivamente espaciadas, de hasta un año o más, y ha asegurado que en islas no capitalinas pueden alcanzar hasta dos años.

Ha reclamado más apoyo psicológico, formación y medidas de respiro familiar para las personas cuidadoras. González ha cuestionado además la ausencia de un registro actualizado de personas con párkinson y otras formas de parkinsonismo en Canarias, lo que, a su juicio, dificulta planificar recursos y diseñar políticas públicas eficaces.

La compareciente ha denunciado igualmente las desigualdades territoriales en el acceso a atención sanitaria y social, al señalar que "el código postal sigue condicionando la atención sanitaria y social". Además, ha exigido una mayor coordinación entre sanidad y servicios sociales y una participación real de las asociaciones de pacientes en la elaboración de políticas públicas sobre enfermedades neurodegenerativas. "El párkinson no puede seguir siendo una enfermedad invisible dentro de las políticas públicas", ha zanjado respecto a este asunto.

El gestor de casos

La directora de Párkinson Tenerife ha defendido en su intervención ante los diputados la creación de la figura del gestor de casos para coordinar recursos y garantizar la continuidad asistencial, al considerar que la atención a estos pacientes presenta carencias de planificación, datos y seguimiento.

Ha recordado que Canarias dispone de una estrategia propia, aunque ha criticado que se ha quedado en "una especie de esbozo de diagnóstico de la situación", sin objetivos ni indicadores definidos.

La estrategia contempla la figura del gestor de casos, pero sin concretar cuántos profesionales serán, cómo se desplegarán ni dónde estarán ubicados, y ha defendido la necesidad de contar con una persona que guíe a los pacientes en su recorrido asistencial, al señalar que una persona con párkinson puede llegar a pasar por al menos 16 profesionales distintos.

A su juicio, esta figura permitiría evitar la "peregrinación" de pacientes entre recursos y mejoraría la coordinación, que consideró insuficiente incluso entre especialidades hospitalarias como neurología y psiquiatría.

Ha resaltado que la intervención de las asociaciones contribuye a reducir la presión asistencial, al filtrar derivaciones y coordinar actuaciones con servicios hospitalarios, aunque ha indicado que estos mecanismos responden a iniciativas puntuales y no a procedimientos establecidos.

Además, ha defendido la incorporación a la cartera pública de servicios de profesionales como logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas y trabajadores sociales, y ha apostado por reforzar la formación en atención primaria para facilitar la detección precoz y la gestión de interacciones medicamentosas.

Ha avisado también sobre retrasos diagnósticos, especialmente en mujeres, y ha advertido de que síntomas como ansiedad o depresión pueden preceder al diagnóstico.

En relación con los tratamientos avanzados, ha pedido una evaluación más exhaustiva antes de aplicar técnicas como la estimulación cerebral profunda o bombas de infusión, al considerar que una indicación insuficientemente valorada puede derivar en complicaciones y deterioro acelerado.

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Según ha indicado, mejorar la planificación, concretar los gestores de casos y reforzar la coordinación entre niveles asistenciales son elementos necesarios para mejorar la atención a las personas con párkinson en Canarias.