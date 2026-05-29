El miedo a una erupción del Teide: un corto reflexiona sobre la percepción del riesgo volcánico entre la población de Tenerife

Sara mira al Teide con gesto de preocupación y le dice muy seriamente: "Si tiene que pasar, por favor, avísanos con tiempo". Se refiere al riesgo de que se produzca una erupción ante la reactivación volcánica registrada en el entorno de la montaña más alta de España de los últimos años.

La escena pertenece al corto 'Colapso', una obra cinematográfica de poco más de cuatro minutos que ya se puede ver en YouTube y otras plataformas digitales. Reflexiona sobre la forma en que se informa del riesgo volcánico en las Islas, de una manera sencilla pero profunda. Lo hace a través de la conversación de una pareja de jóvenes, formada por Sara y Sahel, durante una visita al Parque Nacional del Teide.

El cortometraje es una idea de Moisés Coello, un director y productor audiovisual de 27 años de Tenerife que participó en diferentes festivales con su primer cortometraje, 'Efímero', que ha tenido una gran acogida a nivel internacional, especialmente en países como Estados Unidos e Italia. Ahora da un paso más para conectar de forma directa con la audiencia a través de las redes sociales, uno de los canales más inmediatos para llegar a la gente.

'Colapso' fue grabado hace apenas dos semanas en Las Cañadas del Teide, con la intención, según su director, de "visibilizar un miedo real que muchos ciudadanos de la isla están sintiendo en estos momentos".

Este cortometraje "no nace de una ficción", matiza Moisés Coello. "Nace del temor a que no avisen a tiempo ante una posible erupción, especialmente a quienes viven en zonas de riesgo o tienen seres queridos vulnerables".

Moisés Coello, director del cortometraje 'Colapso', que reflexiona sobre el riesgo volcánico. / E. D.

Con este corto, Moisés Coello pone voz a esa angustia silenciosa que recorre especialmente los barrios del norte de la isla. El reparto está compuesto por Nathaly de la Cruz (Sara) y Daniel San Ginés (Sahel), dos jóvenes promesas tinerfeñas del mundo de la interpretación.

A pesar de no haber trabajado nunca juntos, la química fue "instantánea", admite el realizador. "Ambos se admiraban dentro del sector actoral de las islas y conectan profundamente con las causas sociales".

Hay que recordar que los vulcanólogos vienen detectando en los últimos años un repunte de la actividad volcánica en Tenerife a través de enjambres de pequeños seísmos, muchos de ellos asociados al Teide.

En cualquier caso, el semáforo volcánico de la Isla sigue en verde y los expertos advierten que no hay señales que apunten a un peligro de erupción a corto y medio plazo, mientras se mantienen vigilantes con una amplia red de instrumentos que miden principalmente los terremotos, los gases y las deformaciones de terreno.

Nathaly es de Los Realejos, y eso hace que su verdad aporte esa emoción que caracteriza al corto. Detrás de las cámaras se ha contado con Drea, una artista visual, con una mirada sensible que estrena su trayectoria haciendo justicia a la nueva generación de creativos canarios.

Cuentan con la participación de Fátima Bravo, una periodista que pone su reconocible voz en off al corto, sumando ese tono de denuncia y cercanía. "Colapso nace desde el respeto, la urgencia y el amor por nuestra gente", manifiesta el director, que concluye: "No queremos alarmar, queremos acompañar y recordar que, si el volcán habla, debemos escuchar a tiempo. Estamos a vuestra disposición para lo que necesiten: imágenes, entrevistas o cualquier otro material".

La obra transmite emotividad. Asto se lee en la sinopsis: "Sara y Sahel acompañan al Teide. Él mira el móvil. Ella mira el volcán. Entre noticias sobre posibles erupciones , turistas y el silencio de la tierra, Sara por fin, consigue sacar todo lo que tiene dentro".

Además del riesgo volcánico, también toca -muy sutilmente- otros temas, como el exceso de visitantes de la joya de la naturaleza de Tenerife, el Parque Nacional del Teide. Si se quieren unir a estas reflexiones, ya se puede ver 'Colapso'.