El Médano se manifiesta en contra del carril bici: "Menos cuento, más aparcamiento"

Los vecinos y el Consejo de Barrio de El Médano claman en una manifestación en contra de un carril bici que consideran "innecesario" y que quitará más de un centenar de aparcamientos del núcleo costero de Granadilla de Abona. El Consistorio cifra en 56 las plazas que se eliminarán con la obra ciclista. La marcha popular comenzó a las 18:30 horas de este viernes en la plaza Roja y finalizó en la principal del barrio bajo las consignas de "menos cuento, más aparcamiento", "aparcar en casa no debería ser un lujo", "carril bici sí, pero no así" o "menos improvisación, más planificación". Los participantes en la marcha se mostraron muy implicados y reivindicativos ante lo que aseguran que es una imposición del Ayuntamiento.

La pancarta que encabezaba la manifestación ocupó todo el ancho de las estrechas calles de El Médano. Acompañados de una pequeña carreta, propia de la romería barquera del lugar, hicieron un alto en Playa Chica donde acapararon las miradas de los turistas y visitantes que paseaban en una soleada tarde. En ese momento gritaron con fuerza: "¡No nos mires, únete!". La marcha tuvo fin en la plaza principal de El Médano, donde una vez más fueron objeto de los más curiosos y de los que desconocían la problemática que denunciaban.

La ausencia de consulta previa para construir el carril bici por el interior de El Médano fue señalada como uno de los asuntos más graves de este proyecto durante la manifestación. La portavocía de los manifestantes explica que el proyecto estaba previsto para servir de enlace entre San Isidro y el barrio, ubicación para la que sí se realizó un proceso de participación ciudadana. De esta manera, identifican que "el problema no es la movilidad ciclista en sí, sino las maneras de actuar del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Granadilla", compuesto por CC, PP y Vox.

Manifestación contra el carril bici en El Médano / María Pisaca

Por otro lado, la crítica de la marcha popular "no va en contra de la bicicleta, ni de la sostenibilidad, sino en contra de la elección de un trazado que elimina plazas de aparcamiento en una zona muy tensionada, con calles estrechas, en un núcleo pequeño, con varias pendientes y sin una demanda clara para este tipo de infraestructura", explica. Plantean que en lugar de realizar un carril bici segregado por el interior de El Médano, "se puede implantar una vía de coexistencia entre coches y bicicletas, sin necesidad de ocupar tanto espacio viario y eliminar tantas plazas. La medida no responde a una necesidad real del pueblo y no encaja con la morfología del núcleo urbano", añade.

Sin bolsas de aparcamiento disponibles

El malestar de los vecinos de El Médano aumenta, ya que llevan tiempo denunciando una falta crónica de aparcamientos y consideran que la construcción del carril bici agravará aún más ese problema, que no solo afecta a los residentes del lugar, sino también al resto de vecinos de Granadilla de Abona y los visitantes. Además, afirman que "no se han buscado bolsas de aparcamientos disponibles antes de aprobar la puesta en marcha del carril bici. Desde el Consistorio nos dicen que lo harán después. Algo sin sentido". Ahora mismo, solo existe una licitación para la construcción de unos 160 y 180 estacionamientos en un parking modular, que consideran insuficientes. También hablan de una bolsa de suelo para aparcamientos a la entrada del barrio, pero que "será para los visitantes que vienen, porque a un residente no lo vas a mandar a aparcar a la entrada del pueblo", señalan.

La portavocía de los manifestantes tiene claro que el carril bici "es solo la punta del iceberg. El proyecto del Ayuntamiento de Granadilla de Abona también incluye zonas de bajas emisiones y la posible peatonalización de varias calles. Unas medidas que supondrán todavía más pérdida de aparcamiento". Por esto, la protesta va más allá y es una respuesta a "un modelo de intervención urbana que no está contando con la participación de los vecinos", denuncia.

En cuanto al trazado previsto para las diferentes fases del carril bici de El Médano, lo describen como "incoherente y poco funcional". "Hay tramos que se cortan y obligan a incorporarse de nuevo a la vía. Es una infraestructura urbana poco útil y mal resuelta y para la que ni siquiera existe una ordenanza de regulación. ¿Qué pasa si ocurre algo dentro del carril bici?", pregunta la portavoz.

El origen del carril bici

El origen del proyecto del carril bici de El Médano se remonta a 2022, cuando se diseña un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para el municipio. En 2023, entra el gobierno municipal de PSOE y PP y comprueban que el trazado planeado entre San Isidro y el núcleo de la costa -la idea inicial- no es viable debido a los plazos de ejecución que otorgan los fondos europeos Next Generation y la necesidad de expropiar terrenos. Las opciones eran devolver el dinero, 1,7 millones de euros del carril bici, o cambiar el sentido y concepto de esta intervención por cualquier otra que tuviera relación con la sostenibilidad. La moción de censura planteada en marzo del año pasado devuelve el bastón de mando a CC, quien inició el plan en 2022. Entonces, se decide que el carril bici se traslade al interior de El Médano sin la pregunta a los vecinos.

El carril bici proyectado tiene dos sentidos, con 2,20 metros de ancho, a lo largo de casi tres kilómetros. Pasa por lugares como La Trinchera, El Cabezo, Los Martines, Ensenada Pelada y Médano Beach. Los trabajos se realizarán en cinco fases que también promueven mejoras en el paseo que recorre y en su infraestructura.