El Médano exige en la calle que retiren el carril bici

La población de El Médano está llamada a manifestarse hoy contra el carril bici porque su construcción elimina un centenar de aparcamientos, cifra que aumentará con la ejecución de las siguientes fases. Los asistentes partirán a las seis de la tarde de la plaza Roja, continuarán por el paseo Picacho y llegarán a la plaza principal de la localidad. «Si no lo paramos hoy no tendrás donde aparcar», es una de las consignas de los convocantes, quienes argumentan el riesgo de la desaparición de «cientos de aparcamientos» cuando se complete la ejecución del proyecto, que promueve el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

Se trata de una vía ciclista de doble dirección (de 2,20 metros de ancho) proyectada a lo largo de unos 2.780 metros. Cubre zonas clave como La Trinchera, El Cabezo, Los Martines, Ensenada Pelada y Médano Beach. Los trabajos se realizan en varias fases que incluyen mejoras en el paseo y su infraestructura.

Unidos en torno a la figura del Consejo de Barrio, los vecinos de El Médano discrepan con la afirmación del Consistorio de que esta obra elimina 56 estacionamientos y, también, con las soluciones que emanan del Gobierno local que forman CC, PP y Vox.

Aparcamientos modulares, otros disuasorios emplazados en a la entrada de la localidad y habilitar más plazas en El Cabezo no satisface a los afectados. Defienden que el carril bici no es una prioridad y contar con estacionamiento sí, de forma singular en un núcleo que ya padecía el déficit de plazas antes de la construcción del esta vía.

Este proyecto también generó conflicto entre el gobierno municipal y la oposición. La obra fue ejecutada por el actual tripartito, pero la iniciativa se plantea en 2022 por CC (hoy también en la Alcaldía) para enlazar El Médano y San Isidro. En el cambio de mandato y de grupo de gobierno del año 2023 llevó a los socialistas a la presidencia de la Corporación. El PSOE optó por limitar el desarrollo de este proyecto al interior de la localidad.