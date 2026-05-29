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La etiqueta que pocos conductores tinerfeños reconocen: solo deben llevarla determinados vehículos y tiene un significado muy concreto

El distintivo trata de identificar a determinados vehículos que se encuentran realizando pruebas en vías abiertas al tráfico

Este distintivo permite detectar a unos vehículos concretos

Este distintivo permite detectar a unos vehículos concretos / EP

Helena Ros

Helena Ros

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado una nueva etiqueta identificativa que se puede identificar en algunos vehículos que circulan por las carreteras españolas. Se trata de un distintivo que no está relacionado con las etiquetas medioambientales ni con la Inspección Técnica del Vehículo (ITV).

El objetivo de este distintivo es identificar rápidamente a los vehículos que están realizando pruebas de conducción automatizada en condiciones reales de tráfico. De esta manera, el resto de usuarios puede tener constancia de qué automóviles se trata.

Qué significa la etiqueta roja

Esta etiqueta forma parte del Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (ES-AV) impulsado por la DGT y permite reconocer a los vehículos autorizados a realizar ensayos de conducción autónoma en carreteras abiertas la trafico.

Los conductores deben tener claro que nos se trata de una etiqueta ambiental, si no de un distintivo que identifica a vehículos que se encuentran participando en desarrollos de tecnologías.

Además, los conductores deben reconocerlo con facilidad porque cuenta con un color rojo intenso, un símbolo de un vehículo que se asocia a la conducción autónoma y un código QR que permite consultar información sobre la prueba que se está realizando.

Al igual que los distintivos medioambientales, este debe colocarse en la parte inferior izquierda del parabrisas.

Qué vehículos están obligados a llevarla

La normativa establece que deberán llevar esta etiqueta los vehículos que:

  • Incorporen sistemas de automatización de nivel 2 a nivel 5.
  • Hayan sido autorizados por la DGT para realizar pruebas.
  • Sean prototipos o modelos aún no comercializados.
  • Formen parte del programa ES-AV.
  • Circulen en vías abiertas al tráfico durante los ensayos
La etiqueta que pueden empezar a ver los conductores

La etiqueta que pueden empezar a ver los conductores / DGT

Apuesta por la conducción automatizada

España se suma a los países europeos que están impulsando el desarrollo de la conducción automatizada en situaciones reales. El objetivo de Tráfico es que el resto de conductores conozcan este tipo de vehículo y vayan familiarizándose con su circulación por las carreteras.

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De esta forma, podrán identificar fácilmente cuándo un vehículo se encuentra participando en un programa de conducción autónoma.

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