Dónde celebrar el Día de Canarias en Tenerife: 150 actos con música, comida típica y juegos tradicionales

Tenerife se vuelca con el Día de Canarias. La Isla celebra entre hoy y mañana alrededor de 150 actos repartidos por toda su geografía, con una programación que combina tradición, música, gastronomía, deportes autóctonos, artesanía, actividades infantiles y encuentros populares.

Las calles y plazas se llenarán de trajes típicos, juegos tradicionales, gofio amasado, vino de la tierra, isas, folías y bailes de magos para conmemorar una jornada marcada por la identidad canaria. Ayuntamientos, centros educativos, asociaciones y colectivos culturales han preparado una agenda amplia para exhibir todo aquello que enraíza a los isleños.

De Santa Cruz de Tenerife a Guía de Isora, pasando por La Laguna, Los Realejos, Tegueste, Garachico, Candelaria, Güímar, Granadilla, Arona, Adeje o Santiago del Teide, la celebración se reparte en plazas, mercadillos, auditorios, centros culturales, calles y espacios públicos.

Día de Canarias en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz concentra una de las agendas más amplias del Día de Canarias. La capital celebra hoy la Feria del Vino bajo el lema A modo canario, en la calle La Noria, de 18.00 a 23.00 horas. Esta noche, la plaza de La Candelaria acogerá el tradicional concierto de Los Cantadores, con Elvis Sanfiel al frente. Además, la plaza de España abre desde el mediodía una muestra dedicada a la gastronomía y la artesanía canaria.

Mañana, la ciudad desplegará una treintena de actividades. La Feria del Vino continuará en La Noria y habrá actuaciones de agrupaciones folclóricas como Itamar, Monte Nevado y Bienmesabe, además de exhibiciones del Juego del Palo canario.

La plaza de La Concepción será escenario del tradicional Torneo de Dominó, mientras que Campo de Castro acogerá una exposición de animales y una muestra de deportes tradicionales. En la plaza de España se instalará el terrero para la luchada institucional, junto a espacios dedicados a la bola canaria, el salto del pastor, el garrote y el juego del palo.

La gastronomía tendrá un papel destacado. La Alameda del Duque de Santa Elena albergará el Concurso de Comidas Típicas, considerado el certamen gastronómico más veterano de España. El Mercado Nuestra Señora de África celebrará su tradicional Sardinada, entre las 11.00 y las 13.00 horas, con folclore isleño como banda sonora.

Durante toda la jornada habrá actuaciones folclóricas, actividades infantiles en la plaza de Correos y pasacalles por el centro. La plaza de La Candelaria reunirá los actos centrales desde las 17.00 horas, con actuaciones musicales y humorísticas y la entrega de los Premios Santa Cruz-Día de Canarias. Las menciones han recaído en Besay Pérez, Tajaraste, Soul Sanet, la asociación Guachipanducy infantil y Paco Tacoronte.

La jornada concluirá con el concierto de José Vélez y fuegos artificiales de bajo impacto sonoro.

Día de Canarias en La Laguna

En La Laguna, la celebración se extenderá por el casco histórico y por núcleos como Pueblo Hinojosa, San Roque, San Miguel de Chimisay, Los Baldíos, Barrio Nuevo, La Verdellada, Garimba, Bajamar, Tejina y el barrio de La Candelaria.

La plaza del Adelantado acogerá de 10.00 a 14.00 horas una programación especial con exhibiciones de juego del palo y lucha canaria, degustación de productos canarios, talleres de tambores, juegos infantiles tradicionales y conciertos de la Agrupación Unión y Amistad, San Borondón y Mestisay.

El resto de actividades se comunicará en las redes sociales del Área de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna y en los canales oficiales de las asociaciones de fiestas. En algunos casos, los conciertos y actuaciones se prolongarán durante la tarde y la noche del sábado.

Día de Canarias en El Rosario y Tegueste

En El Rosario, el municipio celebró el concierto especial de la ACM Princesa Yaiza y acogió la XLII Muestra de Folklore Musical Canario. Esta tarde tendrá lugar el espectáculo de humor costumbrista de Maestro Florido.

En Tegueste, el Mercadillo del Agricultor y Artesano será uno de los puntos de encuentro. De 11.00 a 13.00 horas se impartirá un taller de envite a cargo de Tomás Rodríguez y, de 13.00 a 14.00 horas, habrá una degustación de potaje de berros elaborado por la chef Diana Marcelino. También se sortearán dos lotes de productos locales a través de la aplicación Talega. Por la tarde, a las 18.00 horas, la Casa Prebendado Pacheco acogerá la presentación del libro El susurro de Tindaya, de Clara Rufino. A las 20.00 horas, la plaza de San Marcos recibirá el concierto de la Agrupación Musical San Marcos Evangelista.

Día de Canarias en Buenavista del Norte y Los Silos

En Buenavista del Norte, el entorno de la plaza de Los Remedios acogerá mañana una feria de productos artesanales, una exhibición del salto del pastor y campeonatos de bicho y envite. Por la tarde llegará el folclore con la asociación de mayores Ingenio.

En Los Silos, la Agrupación Musical Nueva Unión ofrecerá el concierto extraordinario del Día de Canarias a las 12.30 horas en la plaza de La Luz. A las 21.30 horas, será el turno del baile de magos en la trasera del antiguo convento de San Sebastián.

Día de Canarias en Garachico, Icod de los Vinos y Los Realejos

Garachico celebra el XXIX Maratón de Envite con 36 equipos. Además, el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) desarrolla el ciclo Ecoislas, con proyección de cine hecho por canarios o sobre el Archipiélago, en el antiguo convento de San Francisco.

En Icod de los Vinos, el escenario del parque del Drago acogerá gastronomía, exposiciones, parrandas y dinamización para mayores. Las actividades comenzarán mañana a las 12.00 horas y finalizarán a las 21.00 horas.

En Los Realejos, en plena celebración de las fiestas de San Isidro y Santa María de la Cabeza, el municipio desplegará este sábado la feria ganadera desde las 10.00 horas en la finca El Llano. La música estará presente con el LI Festival de las Islas, en la plaza Viera y Clavijo, a las 21.00 horas, con una agrupación folclórica por cada isla del Archipiélago.

Día de Canarias en La Guancha y San Juan de la Rambla

En La Guancha, el Trail La Guancha reunirá mañana a 600 corredores por los senderos del municipio. Hoy, el programa Canarias, en palabras mayores ofrece la obra de teatro El flechazo, en el centro municipal de formación, a las 19.00 horas.

En San Juan de la Rambla, La Vera será el epicentro del Certamen de folías de Canarias, a las 18.00 horas. Además, el Día de Canarias contará con el concierto de la Federación de Bandas de Tenerife y tres agrupaciones musicales a las 12.00 horas en la plaza de San José.

Día de Canarias en La Orotava, Santa Úrsula y El Sauzal

En La Orotava, el concierto de las bandas de la Isla llegará a la Casa de la Cultura San Agustín, también a las 12.00 horas, con otras dos agrupaciones musicales.

En Santa Úrsula, la feria de artesanía comenzará a las 10.00 horas en la plaza del municipio, con grupos folclóricos y cierre a cargo de Troveros de Asieta, a las 20.00 horas.

En La Matanza, la fiesta de Canarias se celebra hoy con el concierto Étnico, de Benito Cabrera y José Manuel Ramos, en el auditorio municipal, a las 20.30 horas.

En El Sauzal, mañana se podrá disfrutar del espectáculo Palante y punto, con el humor de Darío López y el verseador Yeray Rodríguez, a las 20.00 horas en el teatro municipal. Otra opción será la Fiesta Canaria, en la plaza de El Calvario, a las 20.30 horas.

Día de Canarias en Tacoronte y Puerto de la Cruz

En Tacoronte, el mercadillo del agricultor albergará mañana una gran fiesta a partir de las 10.00 horas, con entrega de un kit de romería a los clientes. También se celebrará el III Encuentro de Danzas Tradicionales de Tenerife, con nueve grupos en la plaza de Santa Catalina desde las 17.00 horas.

En Puerto de la Cruz, el festival folclórico Mayo Canario será la propuesta musical en la plaza del Charco, a las 19.00 horas. Previamente, hoy habrá actividades en el mercado municipal con motivo de su 40 aniversario, con exposiciones de carros de madera y trajes típicos, además de una luchada a cargo del Club Deportivo de Lucha Adelfas.

Día de Canarias en Candelaria y Arafo

En Candelaria, la Zona Joven acoge a las 17.00 horas el taller Más canario que el gofio, mi niño/mi niña, dirigido a jóvenes de 12 a 35 años. Por la noche, a las 21.30 horas, el aparcamiento frente al Ayuntamiento y la plaza de los Pescadores serán el escenario del baile de magos. Mañana se suman la ruta guiada Boca del Valle y la degustación de tapas canarias tradicionales en el Mercado de la Producción Local, a las 9.30 horas.

En Arafo, la Noche Canaria se celebra hoy con una velada folclórica y gastronómica.

Día de Canarias en Güímar, Fasnia y Arico

En Güímar, la Fiesta del Gofio comenzará hoy a las 17.00 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas en la plaza de San Pedro, con talleres de chácara y tambor, cantos de molienda, exhibición de instrumentos, degustación de gofio y concierto de Verseadores y Amigos del Arte.

En Fasnia, la plaza Francisco Delgado y Díaz Flores será escenario esta mañana de actividades del alumnado del colegio con motivo del Día de Canarias.

En Arico, tradición, deporte y cultura se dan la mano. El acto central será mañana, con una exhibición de lucha canaria en la plaza de La Punta de Abona, a las 12.00 horas. Además, Cultura desarrolla actividades vinculadas a la fiesta en Icor, La Jaca y El Río.

Día de Canarias en Granadilla y Vilaflor

En Granadilla de Abona, Charco del Pino, Los Abrigos y San Isidro serán los puntos donde mañana, de 10.00 a 18.00 horas, habrá talleres, comida popular, juegos tradicionales, muestra de artesanía y manualidades y música canaria.

En Vilaflor, mañana será una jornada dedicada a la memoria colectiva y a las mujeres que sostuvieron el cuidado y la sabiduría popular del municipio. Habrá una exposición y la proyección del cortometraje documental Saberes que sanan: parteras, santiguadoras y medicina popular en Vilaflor, a las 18.00 horas, en el Casino.

Día de Canarias en Arona

En Arona, el programa se cierra hoy con un baile de magos en la plaza del Pescador, a las 20.30 horas. En Adeje, a la misma hora, la plaza de España acogerá otro baile de magos, con mayoría de grupos del municipio.

Día de Canarias en Guía de Isora y Santiago del Teide

En Guía de Isora, la plaza del Llano recibirá hoy a las 21.00 horas las actuaciones del Trío Bolero y Araza. Mañana habrá feria de artesanía a las 10.00 horas, clausura de la Escuela Municipal de Ocio y Tiempo Libre a las 11.00 horas y actuación de Parranderos de Tágara.

En Santiago del Teide, la Banda Municipal y la Parranda Chasnera actuarán esta noche, a las 20.00 horas, en la plaza Norberto García de La Vigilia, en Puerto de Santiago. Mañana habrá mercadillo y música en el mismo lugar, además de un concierto en la plaza Santa Ana, de Tamaimo.